مراسم استقبال رسمية للعاهل الأردني بقصر الاتحادية (فيديو)

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وسط مراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية، قبيل القمة المرتقبة بين "مصر والأردن والعراق" بالقاهرة، والمؤتمر الصحفي المشترك.



وقامت قوات حرس الشرف بعزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية، في قصر الاتحادية.



ومن الجدير بالذكر أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبد الله، وصلا اليوم الخميس، إلى القاهرة في زيارة رسمية لمصر.



ووفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، أن العاهل الأردني يجرى خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتناول العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.



وقال بيان للقصر الملكي الأردني إنه تم التأكيد، خلال المباحثات الثنائية الموسعة التي عقدت في قصر الاتحادية، على عمق العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



وركزت المباحثات الموسعة، التي حضرها كبار المسؤولين في البلدين، على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية، كما جرى التأكيد على ضرورة دعم العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف حيال التحديات التي تواجه الأمة العربية.



وتأتي زيارة العاهل الأردني إلى مصر بالتزامن مع إعلان جامعة الدول العربية في بيان لها، أنها ستعقد اجتماعا طارئًا السبت المقبل، لبحث الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.



ولفتت الجامعة العربية، التي تضم 22 دولة، في بيانها إلى أن اجتماع السبت سيكون على المستوى الوزاري لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية.