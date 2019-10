كيندال جينر وكلوي كارداشيان يتطوعان لعمل خيرى بيئي

واضافت تبرعت بتمويل 25 بئراً في إثيوبيا ستجلب المياه النظيفة إلى 5000 شخص، لا أستطيع الانتظار لمعرفة عدد الأرواح التي يمكننا تغييرها معًا. سيتم استخدام 100 ٪ من الأموال لبناء مشاريع المياه النظيفة لهذه المجتمعات.



وبرنامج keeping up with the Kardashians برنامج واقعى يقوم بتصوير تفاصيل حياه عائله الكاردشيان و الجينر و عدد مواسمه 17 موسم وحصل على تقيم فى موقع IMDb 2.7\10



وكيندال جينير من اشهر عارضات الازياء و كانت اشهر عروضها ل فيكتوريا سيكرت و شانيل و تومى هيلفيغر و فيندى و تعاونت مع اديداس و كلفن كلاين



وكلوى كاردشيان ممثلة وسيدة أعمال ونجمة اجتماعية، ومقدمة برامج، ومنتجة، وممثلة تلفزيونية، وممثلة أفلام، ومنتجة افلام، مصممة ازياء وبدأت مسيرتها الفنيه عام 2007





غيرت الأختين كيندال وكلوى كاردشيان نمط حياتهما المعتادة اثناء تعاونهما للمساعدة فى تنظيف شواطئ ماليبو فى كالفورنيا، يوم الخميس.وفقا لصحيفه ديلى ميل.وكانا يساعدان جمعيه البيئه الخيرية “heal the Bay” التى تهدف الى حمايه السواحل فى لوس انجلوس، كما كان هناك طاقم فيديو يصور كل حركه لتصوير برنامجهم الواقعى “keeping up with the kardashians”ويذكر ـن كيندال جينر فى عيد ميلادها الـ 22 طلبت من الجمهور التبرع بالمال للجمعيات الخيريه فى عام 2017 .وقالت: "سأكون ممتنًا جدًا لأي شخص يمكنه دعم مجهوده من خلال التبرع للجمعيات الخيرية المياه من خلال حملة عيد ميلادي."