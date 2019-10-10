اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في مصر وبعض المدن الأجنبية والعربية

حالة الطقس اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في مصر





أصدرت " الأرصاد " بيان عن حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2019، وأعلنت " الأرصاد " أن طقس اليوم معتدل على سواحل شمال البلاد، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، أما جنوب الصعيد يشهد طقس حار، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة في النهار ، لطيف بالليل.





وتابعت " الأرصاد " في بيان حالة الطقس اليوم في مصر إن الرؤية تقل في الشبورة المائية في صباح اليوم على مناطق من شمال مصر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتنشط الرياح على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





حالة البحر الأحمر في طقس اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019





وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1 متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في مصر وبعض المدن والعواصم الأجنبية





وشمل بيان " الأرصاد " تقرير عن درجات الحرارة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حيث شهدت درجات الحرارة اليوم انخفاض طفيف على القاهرة، وأيضًا درجات الحرارة اليوم في بعد مدن وعواصم الدول العربية والأجنية، وفيما يلي نستعرض معكم جداول عن درجات الحرارة اليوم .





درجات الحرارة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 22 32 شبين الكوم 22 32 طنطا 22 30 دمنهور 21 29 الإسكندرية 21 28 بلطيم 21 28 مطروح 22 28 السلوم 21 29 سيوة 20 33 بورسعيد 23 29 دمياط 23 29 الزقازيق 23 32 الإسماعيلية 21 33 السويس 22 33 العريش 20 29 رفح 19 29 رأس سدر 22 34 نخل 17 32 نويبع 23 33 طابا 22 31 كاترين 16 31 الطور 26 30 شرم الشيخ 27 36 الغردقة 26 36 مرسى علم 26 36 الفيوم 22 34 بني سويف 22 34 المنيا 20 34 أسيوط 22 35 سوهاج 23 36 قنا 24 40 الأقصر 25 41 أسوان 27 42 أبو سمبل 29 41 الوادي الجديد 27 40 شلاتين 27 36 أبو رماد 26 36 حلايب 27 34 رأس حدربة 27 34





درجات الحرارة اليوم الخميس10 أكتوبر 2019 في بعض مدن وعواصم الدول العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 28 40 المدينة المنورة 26 39 الرياض 24 37 المنامة 30 37 أبوظبي 29 37 الدوحة 29 36 الكويت 22 41 دمشق 13 34 بيروت 24 29 عمان 18 32 القدس 17 28 غزة 20 29 بغداد 23 40 مسقط 28 33 صنعاء 10 22 الخرطوم 26 38 طرابلس 21 25 تونس 18 26 الجزائر 16 24 الرباط 15 26 نواكشوط 26 36





درجات الحرارة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في بعض عواصم الدول الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 12 22 كوالالمبور 24 32 طوكيو 18 26 أثينا 17 25 روما 12 25 باريس 12 17 مدريد 15 27 برلين 10 14 لندن 15 16 مونتريال 07 16 موسكو 07 10 نيويورك 12 15 واشنطن 13 23



