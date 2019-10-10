اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في مصر وبعض المدن الأجنبية والعربية
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:46 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
حالة الطقس اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في مصر
أصدرت "الأرصاد" بيان عن حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2019، وأعلنت "الأرصاد" أن طقس اليوم معتدل على سواحل شمال البلاد، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، أما جنوب الصعيد يشهد طقس حار، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة في النهار، لطيف بالليل.
وتابعت "الأرصاد" في بيان حالة الطقس اليوم في مصر إن الرؤية تقل في الشبورة المائية في صباح اليوم على مناطق من شمال مصر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتنشط الرياح على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
حالة البحر الأحمر في طقس اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019
وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1 متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في مصر وبعض المدن والعواصم الأجنبية
وشمل بيان "الأرصاد" تقرير عن درجات الحرارة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حيث شهدت درجات الحرارة اليوم انخفاض طفيف على القاهرة، وأيضًا درجات الحرارة اليوم في بعد مدن وعواصم الدول العربية والأجنية، وفيما يلي نستعرض معكم جداول عن درجات الحرارة اليوم.
درجات الحرارة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|22
|32
|شبين الكوم
|22
|32
|طنطا
|22
|30
|دمنهور
|21
|29
|الإسكندرية
|21
|28
|بلطيم
|21
|28
|مطروح
|22
|28
|السلوم
|21
|29
|سيوة
|20
|33
|بورسعيد
|23
|29
|دمياط
|23
|29
|الزقازيق
|23
|32
|الإسماعيلية
|21
|33
|السويس
|22
|33
|العريش
|20
|29
|رفح
|19
|29
|رأس سدر
|22
|34
|نخل
|17
|32
|نويبع
|23
|33
|طابا
|22
|31
|كاترين
|16
|31
|الطور
|26
|30
|شرم الشيخ
|27
|36
|الغردقة
|26
|36
|مرسى علم
|26
|36
|الفيوم
|22
|34
|بني سويف
|22
|34
|المنيا
|20
|34
|أسيوط
|22
|35
|سوهاج
|23
|36
|قنا
|24
|40
|الأقصر
|25
|41
|أسوان
|27
|42
|أبو سمبل
|29
|41
|الوادي الجديد
|27
|40
|شلاتين
|27
|36
|أبو رماد
|26
|36
|حلايب
|27
|34
|رأس حدربة
|27
|34
درجات الحرارة اليوم الخميس10 أكتوبر 2019 في بعض مدن وعواصم الدول العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|مكة المكرمة
|28
|40
|المدينة المنورة
|26
|39
|الرياض
|24
|37
|المنامة
|30
|37
|أبوظبي
|29
|37
|الدوحة
|29
|36
|الكويت
|22
|41
|دمشق
|13
|34
|بيروت
|24
|29
|عمان
|18
|32
|القدس
|17
|28
|غزة
|20
|29
|بغداد
|23
|40
|مسقط
|28
|33
|صنعاء
|10
|22
|الخرطوم
|26
|38
|طرابلس
|21
|25
|تونس
|18
|26
|الجزائر
|16
|24
|الرباط
|15
|26
|نواكشوط
|26
|36
درجات الحرارة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في بعض عواصم الدول الأجنبية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|بكين
|12
|22
|كوالالمبور
|24
|32
|طوكيو
|18
|26
|أثينا
|17
|25
|روما
|12
|25
|باريس
|12
|17
|مدريد
|15
|27
|برلين
|10
|14
|لندن
|15
|16
|مونتريال
|07
|16
|موسكو
|07
|10
|نيويورك
|12
|15
|واشنطن
|13
|23
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في مصر ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة في بعض مدن وعواصم الدول الأجنبية والعربية:
Advertisements