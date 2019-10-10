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اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في مصر وبعض المدن الأجنبية والعربية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:46 م
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اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في مصر وبعض المدن الأجنبية والعربية
القاهرة - صورة أرشيفية
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حالة الطقس اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في مصر

أصدرت "الأرصاد" بيان عن حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2019، وأعلنت "الأرصاد" أن طقس اليوم معتدل على سواحل شمال البلاد، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، أما جنوب الصعيد يشهد طقس حار، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة في النهار، لطيف بالليل.

وتابعت "الأرصاد" في بيان حالة الطقس اليوم في مصر إن الرؤية تقل في الشبورة المائية في صباح اليوم على مناطق من شمال مصر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتنشط الرياح على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

حالة البحر الأحمر في طقس اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1 متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في مصر وبعض المدن والعواصم الأجنبية

وشمل بيان "الأرصاد" تقرير عن درجات الحرارة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حيث شهدت درجات الحرارة اليوم انخفاض طفيف على القاهرة، وأيضًا درجات الحرارة اليوم في بعد مدن وعواصم الدول العربية والأجنية، وفيما يلي نستعرض معكم جداول عن درجات الحرارة اليوم.

درجات الحرارة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة22 32
شبين الكوم22 32
طنطا22 30
دمنهور21 29
الإسكندرية21 28
بلطيم21 28
مطروح22 28
السلوم2129
سيوة2033
بورسعيد23 29
دمياط23 29
الزقازيق23 32
الإسماعيلية21 33
السويس22 33
العريش20 29
رفح1929
رأس سدر2234
نخل1732
نويبع2333
طابا2231
كاترين1631
الطور2630
شرم الشيخ27 36
الغردقة26 36
مرسى علم26 36
الفيوم22 34
بني سويف22 34
المنيا20 34
أسيوط22 35
سوهاج2336
قنا24 40
الأقصر2541
أسوان27 42
أبو سمبل2941
الوادي الجديد2740
شلاتين2736
أبو رماد2636
حلايب2734
رأس حدربة2734

درجات الحرارة اليوم الخميس10 أكتوبر 2019 في بعض مدن وعواصم الدول العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة28 40
المدينة المنورة26 39
الرياض24 37
المنامة30 37
أبوظبي29 37
الدوحة29 36
الكويت22 41
دمشق13 34
بيروت24 29
عمان18 32
القدس17 28
غزة20 29
بغداد23 40
مسقط28 33
صنعاء10 22
الخرطوم26 38
طرابلس21 25
تونس18 26
الجزائر16 24
الرباط1526
نواكشوط26 36

درجات الحرارة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في بعض عواصم الدول الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين1222
كوالالمبور2432
طوكيو1826
أثينا1725
روما1225
باريس1217
مدريد1527
برلين1014
لندن1516
مونتريال0716
موسكو0710
نيويورك1215
واشنطن1323

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في مصر ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة في بعض مدن وعواصم الدول الأجنبية والعربية:
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