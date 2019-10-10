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طريقة تحضير كانيلوني باللحم المفروم

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:43 م
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طريقة تحضير كانيلوني باللحم المفروم
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مقادير كانيلوني باللحم المفروم
- الكانيلوني : عبوة
- لحم مفروم : 500 غراماً
- الجزر : 2 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)
- الكرفس : عود (مفروم ناعم)
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة
- الماء : كوب
- كريمة : كوب
- طماطم : كوب (مقشرة ومفرومة ناعم)
- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)
- الأعشاب الإيطالية : 2 ملعقة صغيرة
- ريحان : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)
- طماطم : علبة (مهروسة)
- الثوم : فصّان (مهروس)
- البصل : 1 حبة (مفروم / كمية إضافية)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة تحضير كانيلوني باللحم المفروم
1. سخني ماء في قدر واسع على النار حتى يغلي.

2. أضيفي الكانيلوني واتركيه لمدة 8 دقائق ثم ازيليه من الماء واغسليه واتركيه جانباً.

3. سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

4. جهزي طبق فرن مستطيل وادهنيه بالقليل من الزبدة.

5. سخني ملعقتين من زيت الزيتون وقلبي فيه البصل واللحم والجزر والكرفس والملح والفلفل.

6. أضيفي الطماطم المفرومة وقلبي ثم خففي النار واتركيه حتى ينضج اللحم ثم ازيليه عن النار. 

7. اخلطي الطماطم المهروسة مع ملعقتين من زيت الزيتون والثوم والأعشاب والكريمة والملح والفلفل والبصلة المفرومة والريحان بواسطة محضرة الطعام حتى يصبح المزيج ناعماً.

8. احشي الكانيلوني المسلوق بحشوة اللحم ثم ضعيه في طبق الفرن المجهز.

9. اسكبي فوقه خليط الطماطم والكريمة.

10. وزعي الجبن المبشور وأدخلي الطبق الفرن لمدة 20 دقيقة حتى يتحمر وتذوب الجبنة.

11. قدميها ساخنة.
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