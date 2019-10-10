مخاطر عدم ارتداء النظارة الشمسية





تُحدث تلفًا قد يزيد من خطر إصابة الشخص بالتنكس البقعي

التعرض لأشعة الشمس يرتبط أيضًا بسرطان العين

تزداد مخاطر تلف العين بالشمس بصورة أكبر في أوقات معينة من النهار وفي ظروف مختلفة، فالمياه والثلوج والسيارات في المسرب المقابل كلها يمكن أن تعكس الضوء إلى العينين.





نصائح للحماية من أشعة الشمس واختيار العدسات الصحيحة





- اختيار لون العدسات مهم جدا، لكن الأكثر أهمية هو أن تحجب النظارات الشمسية 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية.





- عليك البحث عن علامة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، والتي تكون على شكل ملصق صغير على طرف النظارة.





- اهتمي بحجم العدسات، فكلما كان حجم العدسات أكبر، كان ذلك أفضل، فالنظارات الشمسية الكبيرة تحجب الأشعة فوق البنفسجية أكثر من الصغيرة.





- يجب عزيزتي عدم استخدام النظارات الشمسية قبل العاشرة صباحًا، فأشعة الشمس حتى ذلك الوقت ليست قوية.