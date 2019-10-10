تراجع جديد فى اسعار الأسمنت اليوم الخميس 10/10/2019

تراجعت اسعار الأسمنت لليوم الثاني على التوالي ليتراوح نسبة الخفض من قبل ما بين 3 إلي 5 جنيهات للطن لتصبح الأسعار كالتالي:





اسعار الأسمنت فى مصر

شركة مصر بنى سويف للاسمنت سعر 815 جنيها .

شركة لافارج للاسمنت سعر 785 جنيها .

شركة اسمنت ميدكوم اسوان سعر 773 جنيها .

شركة اسمنت سيناء سعر 783 جنيها .

شركة العريش للاسمنت سعر 788 جنيها .

شركة السويس للاسمنت سعر 785 جنيها .

شركة اسمنت حلوان سعر 803 جنيها .

اسمنت شورى سعر 775 جنيها .

شركة جنوب الوادى سعر 790 جنيها .

شركة مصر للاسمنت قنا سعر 773 جنيها .

الشركة الوطنية للاسمنت بنى سويف سعر 790 جنيها .

شركة النهضة سعر 785 جنيها .

شركة السويدى للاسمنت 803 جنيهًا .

الشركة العربية للاسمنت سعر 793 جنيها .