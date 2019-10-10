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تراجع جديد فى اسعار الأسمنت اليوم الخميس 10/10/2019

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:35 م
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تراجع جديد فى اسعار الأسمنت اليوم الخميس 10/10/2019
اسعار الأسمنت
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الفجر الاقتصادي
 
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تراجعت اسعار الأسمنت لليوم الثاني على التوالي ليتراوح نسبة الخفض من قبل ما بين 3 إلي 5 جنيهات للطن لتصبح الأسعار كالتالي:

اسعار الأسمنت فى مصر
الشركة العربية للاسمنت سعر 793 جنيها  .
شركة مصر بنى سويف للاسمنت سعر 815 جنيها .
شركة لافارج للاسمنت سعر 785 جنيها .
شركة اسمنت ميدكوم اسوان سعر 773 جنيها .
شركة اسمنت سيناء سعر 783 جنيها .
شركة العريش للاسمنت سعر 788 جنيها .
شركة السويس للاسمنت سعر 785 جنيها .
شركة اسمنت حلوان سعر 803 جنيها .
اسمنت شورى سعر 775 جنيها .
شركة جنوب الوادى سعر 790 جنيها .
شركة مصر للاسمنت قنا سعر 773 جنيها .
الشركة الوطنية للاسمنت بنى سويف سعر 790 جنيها .
شركة النهضة سعر 785 جنيها .
شركة السويدى للاسمنت  803  جنيهًا .
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