تراجع جديد فى اسعار الأسمنت اليوم الخميس 10/10/2019
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:35 م
Advertisements
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
تراجعت اسعار الأسمنت لليوم الثاني على التوالي ليتراوح نسبة الخفض من قبل ما بين 3 إلي 5 جنيهات للطن لتصبح الأسعار كالتالي:
اسعار الأسمنت فى مصرالشركة العربية للاسمنت سعر 793 جنيها .
شركة مصر بنى سويف للاسمنت سعر 815 جنيها .
شركة لافارج للاسمنت سعر 785 جنيها .
شركة اسمنت ميدكوم اسوان سعر 773 جنيها .
شركة اسمنت سيناء سعر 783 جنيها .
شركة العريش للاسمنت سعر 788 جنيها .
شركة السويس للاسمنت سعر 785 جنيها .
شركة اسمنت حلوان سعر 803 جنيها .
اسمنت شورى سعر 775 جنيها .
شركة جنوب الوادى سعر 790 جنيها .
شركة مصر للاسمنت قنا سعر 773 جنيها .
الشركة الوطنية للاسمنت بنى سويف سعر 790 جنيها .
شركة النهضة سعر 785 جنيها .
شركة السويدى للاسمنت 803 جنيهًا .
Advertisements
- اسعار الاسمنت اليوم 19-9-2019 في مصر
- اسعار الاسمنت اليوم 20-9-2019 في مصر
- اسعار الأسمنت اليوم 21-9-2019
- أسعار الاسمنت اليوم 22-9-2019.. "المسلح" يسجل 855 جنيهًا
- اسعار الاسمنت اليوم 26-9-2018- استمرار تراجع الطلب
- اسعار الاسمنت اليوم 27-9-2018.. واستقرار بعد التراجع
- اسعار الاسمنت في مصر اليوم 29-9-2019- استقرار متواصل
- اسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 1-10-2019
- اسعار الاسمنت اليوم 2-10-2019
- اسعار الاسمنت في الاسواق اليوم 5-10-2019
المزيد عن: طن الاسمنت سعر طن الاسمنت سعر الاسمنت في مصر سعر الاسمنت اسعار الاسمنت اليوم اسعار الاسمنتتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر