تعرفي على فوائد الزبيب للأطفال

ننشر لك عزيزتي فوائد الزبيب للأطفال، نظرا لأنه يحتوي على الحديد الذي يحمي طفلك من الأنيميا ويساعد في الوقاية منه وكذلك علاجها، ومن أهم فوائده ما يلي:





- عدد من مجموعة فيتامين ب المركبة التي لا غنى عنها لتشكيل دم جديد.





- كما يمتاز الزبيب باحتوائه على البوتاسيوم، وفيتامين ج، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور، والصوديوم.





- يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية لذا يعد مصدر مهم وغني بالطاقة للقيام بنشاطات الأطفال المختلفة.





- كما يعد مليناً طبيعياً لمعدة الأطفال، فهو يساهم في معالجة الإمساك لديهم ويقوي عظامهم، وتناوله بانتظام يخفف السعال، ويحمي عيني الطفل ويقوي النظر، ويقوي اللثة والأسنان.





- تتعدد السكريات الموجودة في الزبيب مثل؛ الجلوكوز، والفركتوز مما قد يتسبب في زيادة الوزن لدى الأطفال لو كانت الكميات كبيرة وتم تناوله بإفراط، كما ويعتبر فاتحاً للشهية.