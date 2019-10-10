تعرفي على فوائد الزبيب للأطفال
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:33 م
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ننشر لك عزيزتي فوائد الزبيب للأطفال، نظرا لأنه يحتوي على الحديد الذي يحمي طفلك من الأنيميا ويساعد في الوقاية منه وكذلك علاجها، ومن أهم فوائده ما يلي:
- عدد من مجموعة فيتامين ب المركبة التي لا غنى عنها لتشكيل دم جديد.
- كما يمتاز الزبيب باحتوائه على البوتاسيوم، وفيتامين ج، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور، والصوديوم.
- يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية لذا يعد مصدر مهم وغني بالطاقة للقيام بنشاطات الأطفال المختلفة.
- كما يعد مليناً طبيعياً لمعدة الأطفال، فهو يساهم في معالجة الإمساك لديهم ويقوي عظامهم، وتناوله بانتظام يخفف السعال، ويحمي عيني الطفل ويقوي النظر، ويقوي اللثة والأسنان.
- تتعدد السكريات الموجودة في الزبيب مثل؛ الجلوكوز، والفركتوز مما قد يتسبب في زيادة الوزن لدى الأطفال لو كانت الكميات كبيرة وتم تناوله بإفراط، كما ويعتبر فاتحاً للشهية.
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