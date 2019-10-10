ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بورصة "دبي " تربح 6.8 مليار درهم خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:33 م
Advertisements
بورصة دبي تربح 6.8 مليار درهم خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر
بورصة دبي
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
أنهت بورصة  دبي المالي تعاملات الأسبوع الحالي على صعود،وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.79 بالمائة، ليصل إلى المستوى 2810.46 نقطة، بمكسب 49.44 نقطة خلال التعاملات الأسبوعية.

وبهذا الأداء ارتد سوق دبي للمنطقة الخضراء بعد هبوط دام 4 أسابيع متواصلة منذ بداية شهر سبتمبرالماضي، مسجلاً أعلى وتيرة ارتفاع خلال شهر من التعاملات الأسبوعية ،وقفزت التعاملات إلى 827.93 مليون سهم مع نهاية الأسبوع الحالي، مقابل نحو 314.21 مليون سهم متداول الأسبوع الماضي.

وحقق سوق دبي سيولة مرتفعة بالأسبوع الحالي قدرها 732.22 مليون درهم، بعد أن حقق سيولة أسبوعية سابقة عند 477.4 مليون درهم ، وصعد قطاع الاستثمار 0.7 بالمائة أسبوعياً، والبنوك 2.4 بالمائة، وقطاع العقارات 0.96 بالمائة.

وسجلت أسهم دبي قيمة سوقية قدرها 371.001 مليار درهم بنهاية الأسبوع الحالي، مقارنة بقيمة سوقية بالأسبوع الماضي قدرها 364.158 مليار درهم، بمكسب قدره 6.843 مليار درهم ، وارتفع سهم إعمار خلال الأسبوع 1.11 بالمائة، ودبي الإسلامي 2.3 بالمائة، ودبي الوطني 1.5 بالمائة، وأملاك للتمويل 31 بالمائة خلال الأسبوع.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن:
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
21:45
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
1
x
14:00
1
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
2
x
14:00
0
اليمن
بنجلاديش
0
x
14:00
0
قطر
سوريا
-
x
16:00
-
جزر المالديف
عمان
-
x
17:00
-
أفغانستان
السعودية
-
x
17:25
-
سنغافورة
العراق
-
x
18:00
-
هونغ كونغ
الأردن
-
x
18:00
-
الكويت
الإمارات
-
x
18:00
-
إندونيسيا
لبنان
-
x
18:00
-
تركمنستان

DMCA.com Protection Status