بورصة "دبي " تربح 6.8 مليار درهم خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:33 م
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نيفين سمير
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أنهت بورصة دبي المالي تعاملات الأسبوع الحالي على صعود،وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.79 بالمائة، ليصل إلى المستوى 2810.46 نقطة، بمكسب 49.44 نقطة خلال التعاملات الأسبوعية.
وبهذا الأداء ارتد سوق دبي للمنطقة الخضراء بعد هبوط دام 4 أسابيع متواصلة منذ بداية شهر سبتمبرالماضي، مسجلاً أعلى وتيرة ارتفاع خلال شهر من التعاملات الأسبوعية ،وقفزت التعاملات إلى 827.93 مليون سهم مع نهاية الأسبوع الحالي، مقابل نحو 314.21 مليون سهم متداول الأسبوع الماضي.
وحقق سوق دبي سيولة مرتفعة بالأسبوع الحالي قدرها 732.22 مليون درهم، بعد أن حقق سيولة أسبوعية سابقة عند 477.4 مليون درهم ، وصعد قطاع الاستثمار 0.7 بالمائة أسبوعياً، والبنوك 2.4 بالمائة، وقطاع العقارات 0.96 بالمائة.
وسجلت أسهم دبي قيمة سوقية قدرها 371.001 مليار درهم بنهاية الأسبوع الحالي، مقارنة بقيمة سوقية بالأسبوع الماضي قدرها 364.158 مليار درهم، بمكسب قدره 6.843 مليار درهم ، وارتفع سهم إعمار خلال الأسبوع 1.11 بالمائة، ودبي الإسلامي 2.3 بالمائة، ودبي الوطني 1.5 بالمائة، وأملاك للتمويل 31 بالمائة خلال الأسبوع.
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