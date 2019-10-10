المملكة تحقق تقدما في مؤشر تقرير التنافسية العالمي لعام 2019

حققت المملكة العربية السعودية تقدماً كبيراً في مؤشر تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، وقفزت في مؤشرها العام من مركز 39 إلى المركز 36، بينما تمكنت المملكة من تحقيق تقدم كبير في محور كفاءة خدمات النقل الجوي، حيث تقدمت 5 مراكز في هذا المحور لتصل إلى المركز 34 على الصعيد العالمي بعدما كانت في المركز 39 خلال العام الماضي 2018 .





كما حققت المملكة مكانة رائدة في عدة محاور في مؤشر التنافسية العالمي هما محور البنية التحتية للنقل ومؤشرات الطرق (الجودة والربط)، وكفاءة خدمات القطارات، وكفاءة خدمات الموانئ، ويعّد هذا التقدم هو الأعلى للمملكة خلال السنوات السبعة الماضية وفقًا لتقرير منتدى التنافسية العالمي لعام 2019م الصادر في أكتوبر الجاري.





وأكد معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن الدعم المستمر من القيادة أسهم في تحقق هذا الإنجاز الذي يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه قطاع النقل بشكل عام في المملكة، وهو نتيجة تضافر الجهود بين منظومة النقل وشركائها، ما مكنها من مواصلة هذه الأرقام والإنجازات والسير نحو تحقيق رؤية 2030م، التي تهدف إلى أن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا يربط القارات الثلاث.





وأشاد معاليه بالتقدم الذي حققته المملكة في محور كفاءة خدمات النقل الجوي بعد أن تقدمت 5 مراكز في مؤشر تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، مشيراً إلى الدعم غير المحدود الذي يجده قطاع النقل بشكل عام ومجال النقل الجوي بشكل خاص، من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- وهو ما أسهم وبشكل مباشر في تطوير منظومة الطيران المدني والخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.





ولفت الدكتور العامودي النظر إلى أن قطاع الطيران المدني حظي بدعم كبير لمشاريعه التنموية حتى أضحت من أبرز المعالم الحضارية التي تنعم بها بلادنا.





من جهته أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة الدعم السخي الذي يجده قطاع الطيران المدني من القيادة التي قدمت الغالي والنفيس في سبيل راحة المواطن عبر دعم مشاريع ضخمة في مجال تطوير البنى التحتية لمختلف القطاعات منها قطاع النقل الجوي، حيث جاءت هذه القفزة التي حققها محور كفاءة خدمات النقل الجوي في تقرير منتدى التنافسية العالمي لعام 2019م، لتؤكد التطور والازدهار الذي تشهده خدمات النقل الجوي في المملكة في الوقت الراهن، والنمو الكبير للقطاع في جميع مجالاتها المتعددة، وتظافر الجهود بين جميع القطاعات العاملة في مجال النقل الجوي.





وأوضح المنصوري أن الهيئة قامت بالعديد من الخطوات التي أسهمت في تطور خدمات النقل الجوي بالمملكة، ووفرت التنافسية الإيجابية اللازمة بين الناقلات الجوية الوطنية التي بدورها قدمت العديد من الخدمات التي أسهمت في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مشيراً إلى أن هيئة الطيران المدني تعمل على تطوير البنى التحتية وتقديم خدمات متميزة للمسافرين في مطارات المملكة وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.