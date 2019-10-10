الجمبسوت الأبيض.. إطلالة مختلفة لعروس هذا العام
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:24 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
إليك أبرز الصيحات التي أصبحت موضة هذا العام وخاصة للعروس الجديدة، وإليك أنواع الجمبسوت المختلفة الرائجة لعروس ربيع وصيف 2020.
برزت بعض التصاميم المزودة بوشاح طويل من الخلف ينسدل ليلامس الأرض في أغلب الأحيان، وقدمت مجموعة من الماركات هذه الصيحة.
وظهر هذا العام موديلات الجمبسوت بالسروال الواسع الذي يجمع بين البساطة والعصرية
كما يمكن لعروس هذا العام اعتماد الجمبسوت الضيق، والذي يناسب العروس صاحبة القوام الممشوق.
Advertisements
- أجمل فساتين زفاف من أسبوع الموضة بـ"نيويورك"
- فساتين زفاف بأكمام شفافة.. موضة هذا العام (صور)
- أجمل أقراط العروس المناسبة لهذا العام (صور)
- تشكيلة جديدة من أحدث موديلات فساتين الزفاف التركية (صور)
- فساتين خطوبة ملونة.. أجدد صيحات موضة 2019
- لإطلالة صيفية مميزة.. أفكار لتنسيق الجمبسوت (صور)
- أفكار مختلفة لفساتين الزفاف.. اختاري الأنسب
- فساتين مذهلة تناسب إطلالتك في حفل الزفاف هذا العام
المزيد عن: حفلات الزفاف حفل الزفاف العروس الجديدة الجمبسوت اطلالة الجمبسوتتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر