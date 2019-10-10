الجمبسوت الأبيض.. إطلالة مختلفة لعروس هذا العام

إليك أبرز الصيحات التي أصبحت موضة هذا العام وخاصة للعروس الجديدة، وإليك أنواع الجمبسوت المختلفة الرائجة لعروس ربيع وصيف 2020.





برزت بعض التصاميم المزودة بوشاح طويل من الخلف ينسدل ليلامس الأرض في أغلب الأحيان، و قدمت مجموعة من الماركات هذه الصيحة.





وظهر هذا العام موديلات الجمبسوت بالسروال الواسع الذي يجمع بين البساطة والعصرية





كما يمكن لعروس هذا العام اعتماد الجمبسوت الضيق، والذي يناسب العروس صاحبة القوام الممشوق.