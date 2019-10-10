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مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة تحذر من "معاناة إنسانية" شمالي سوريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:11 م
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مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة تحذر من معاناة إنسانية شمالي سوريا
لاجئون سوريون
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وكالات
 
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صرحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، بأ نها تحذر من حدوث "معاناة إنسانية" من جراء العدوان التركي شمالي سوريا.

وأشارت المفوضية إلى، أن "الهجوم قد يعرض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر".

وقالت مفوضية اللاجئين، في بيان أصدر اليوم: "يهدد تصاعد الصراع الدائر في شمال سوريا بالتسبب بالمزيد من المعاناة الإنسانية، وحدوث موجات نزوح جديدة تضاف إلى ما هي الآن أكبر أزمة نزوح في العالم".

وأشارت المفوضية في بيانها إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين اضطروا للنزوح، وذلك للفرار من القتال، والبحث عن ملاذ آمن.

ودعت المفوضية كافة الأطراف للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك توفير سبل الوصول إلى وكالات الإغاثة.

وقال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "هناك مئات الآلاف من المدنيين في شمال سوريا ممن هم عرضة للأذى، لا ينبغي استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وقد تدهور وضع أولئك الأشخاص، الذين وقعوا في خضم القتال بعد انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء المنطقة مع دخول الطقس البارد.

وفي هذا الخصوص، أكدت المفوضية على الحاجة الملحة لوجود ممرات إنسانية دون قيد، وذلك بغية التمكن من الوصول إلى النازحين الجدد ومساعدتهم.

وكررت المفوضية موقفها بأن عودة أي لاجئ إلى سوريا يجب أن تكون "طوعية وتحفظ الكرامة وفي وقت تكون فيه العودة آمنة".

وبدأت تركيا هجومها في شمال سوريا، يوم الأربعاء، بغارات جوية وقصف مدفعي، قبل أن تبدأ القوات البرية في عبور الحدود في وقت لاحق من اليوم. انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة، مما مهد الطريق للهجوم التركي على القوات الكردية السورية.

قال مسؤولون أكراد وأمريكيون إن الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا يقاتلون داعش، أوقفوا اليوم الخميس جميع عملياتهم ضد المتطرفين من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.

ولم يقدم بيان وزارة الدفاع التركية مزيدًا من التفاصيل حول الهجوم، ولكنه شارك في شريط فيديو قصير عن قوات الكوماندوز، وقالت الوزارة أن الطائرات والمدفعية التركية أصابت 181 هدفًا شرق نهر الفرات في سوريا منذ بدء التوغل.

وتابع مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: "أن مقاتليهم صدوا الهجمات البرية للقوات التركية".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا: "إن القوات التركية حاولت المضي قدمًا على عدة جبهات تحت غطاء القصف الجوي والمدفعي لكنها لم تحقق أي تقدم ملموس.

وقال المرصد إنه منذ أن بدأت تركيا عملياتها، قتل سبعة مدنيين.
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