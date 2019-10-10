بورصة البحرين تصعد 0.4% بختام التعاملات .. وسهم "الأهلي المتحد " يتصدر الإرتفاعات

إختتمت بورصة البحرين تعاملات اليوم الخميس، علي ارتفاع بفضل أسهم البنوك القيادية حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنحو 0.34 بالمائة، إلى مستوى 1523.04 نقطة، رابحاً 5.11 نقطة.





وجرت تداولات بحجم 2.39 مليون سهم، بقيمة 674.02 ألف دينار، بقيمة سوقية 9.59 مليار دينار ، وكان أكثر الأسهم ربحية الأهلي المتحد 1.12 بالمائة، والبحرين والكويت 0.56 بالمائة، وتيرمينالز البحرين 2.65 بالمائة.