ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمير الرياض يدشن منصة تعدين الإلكترونية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:19 م
Advertisements
أمير الرياض يدشن منصة تعدين الإلكترونية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، في قاعة الاجتماعات بقصر الحكم، منصة تعدين الإلكترونية، المختصة بتقديم البلاغات عن المخالفات التعدينية.


وقدم صاحب السمو الامير ثنيان بن خالد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة، نبذه عن فكرة إنشاء المنصة، مشيراً إلى أن الإنشاء جاء نظراً إلى كثرة المخالفات التعدينية وإتساع مساحة رقعة منطقة الرياض ولصعوبة تغطيتها، وذلك لتكون منصة لتلقي بلاغات مخالفات الإستثمار التعديني من المواطنين حيث يتم معالجتها من اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الإستثمار التعديني او تمرير هذة البلاغات عن طريق التطبيق إلى القائمين بعمل متابعة المواقع التعدينية المخالفة بالمحافظات لمعالجتها من قبلهم.


وأهاب أمير منطقة الرياض بكافة المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة بعد التأكد من صحة البلاغ نظراً لأهمية الحفاظ على البيئة انطلاقاً من تعليمات ديننا الحنيف وتوجيهات القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وما تقضي به الأنظمة بهذا الخصوص بتعاون المواطن والمقيم في سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته.


حضر التدشين معالي وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري و معالي المستشار والمشرف العام على مكتب سمو امير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز ووكيل إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية سعود العريفي ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس محمد الرويغ ورئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الإستثمار التعديني والقائمين بعمل متابعة المواقع المخالفة بمحافظات المجمعة والخرج والدوادمي و القويعية و شقراء والمزاحمية وثادق ورماح.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: تعديل تدشين الالكترونية أمير الرياض
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
21:45
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
1
x
14:00
1
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
2
x
14:00
0
اليمن
بنجلاديش
0
x
14:00
0
قطر
سوريا
-
x
16:00
-
جزر المالديف
عمان
-
x
17:00
-
أفغانستان
السعودية
-
x
17:25
-
سنغافورة
العراق
-
x
18:00
-
هونغ كونغ
الأردن
-
x
18:00
-
الكويت
الإمارات
-
x
18:00
-
إندونيسيا
لبنان
-
x
18:00
-
تركمنستان

DMCA.com Protection Status