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طريقة تحضير ماء الأرز للحفاظ على شعرك من التلف

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:19 م
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طريقة تحضير ماء الأرز للحفاظ على شعرك من التلف
ماء الارز
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حضري ماء الأرز بهذه الطريقة للحفاظ على شعرك من التلف:

طريقة تحضير ماء الأرز

خذي نصف كوب من الأرز وقومي بتغطيته بالأرز أكثر مما تستخدمه عادة للطهي.

اغلي الأرز لبعض الوقت. 

يمكنكِ إما أخذ الماء الزائد الذي يأتي إلى الطبقة العليا أو الانتظار حتى ينضج الأرز ثم يصفى الماء الزائد.

بعد غسل الشَّعْر بالشّامبو، يُصبّ ماء الأرز المُخفّف على الشَّعْر.

باستخدام أطراف الأصابع تدلّك فروة الرّأس بلطفٍ لمدّة 10 دقيقة.

يُشطّف الشَّعْر جيّداً بالماء العادي. يُمكن القيام بذلك مرّتين أو ثلاث مرّات في الأسبوع.
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