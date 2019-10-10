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"قطاع الأعمال" تشتري بـ 157 مليون جنيه قطن من الفيوم وبني سويف

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:19 م
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قطاع الأعمال تشتري بـ 157 مليون جنيه قطن من الفيوم وبني سويف
محصول القطن
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أحمد الشيخ
 
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اشترت شركات التجارة التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج،  أقطانا بقيمة 157 مليون جنيه من مزراعي الفيوم وبني سويف حتى الآن، وفقا لنظام الشراء الجديد، بحسب البيان الصادر من وزارة قطاع الأعمال العام.

وبلغت كميات القطن المشتراة حتى الآن نحو 78.875 قنطار زهر.

تمت عملية الشراء وفقا للنظام الجديد لتداول القطن، الذي تطبقه الحكومة تجريبيا في المحافظتين خلال الموسم الجاري، من خلال مزايدة علنية على الأقطان بعد فرزها من لجنة التحكيم.

لكن على الرغم من إقامة المزادات، تحجم شركات التجارة في القطاع الخاص عن المشاركة بالمزادات، وهو ما يعني أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بشراء الأقطان من الفلاحين بسعر الأساس الذي يتم افتتاح المزاد به.

ويتم تحديد سعر الأساس، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للقطن البيما الأمريكي وقطن قصير التيلة، ويتراوح سعر القنطار حاليا حول 2100 جنيه.

وكان قد تم تحديد عدد 17 مركزا لاستلام الأقطان فى الفيوم وبنى سويف وفقا لمناطق زراعة القطن في المحافظتين، حيث يجري تسليم المزارعين أكياس من الجوت لتعبئة الأقطان بها ودوبارة قطنية لحياكة الأكياس، ويتم استلام الأقطان معبأة في تلك الأكياس يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الثالثة عصرا (ما عدا يوم الجمعة).

ويحصل المزارعون - وفقا لنظام التداول الجديد - على 70% من ثمن القطن من قبل الشركة الراسي عليها المزاد فيما تقوم الشركة بسداد الـ30% المتبقية للمزارعين خلال أسبوع من تاريخ إجراء المزاد، وذلك بعد تحديد معدل التصافي وفروق الرتب.

ويتوجب على الشركات الراغبة بالاشتراك في هذه المزادات التسجيل لدى شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة - المسؤولة عن إدارة مراكز التجميع - مع تقديم خطاب ضمان ساري حتى نهاية نوفمبر 2019.

وتعمل المنظومة الجديدة لتداول القطن على مواجهة السلبيات في النظام السابق للتداول والتغلب عليها، حيث يقوم المزارعون بتسليم الأقطان - مباشرة ودون وسطاء - لمراكز التجميع لإجراء مزادات عليها بما يحقق الشفافية في عملية البيع وكذلك ضمان أعلى عائد للمزارعين.
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