إعلامي رياضي يفتح النار على النصر.. ويطالب بمعاقبته

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هاجم الإعلامي والناقد الرياضي سلطان الحارثي، إدارة نادي النصر بسبب بيان رسمي أصدرته أمس، للاعتراض على سوء استخدام تقنية الفيديو "الفار" في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مطالبة بالعدالة التحكيمية ضد التدخلات العنيفه على لاعبيهل في مباريات الدوري السعودي للمحترفين.



وقال سلطان الحارثي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هل تتدخل لجنة الانضباط لمعاقبة النصر حوله بيانه الذي أثار الوسط الرياضي".



وأضاف: "البيان سبب ضغينه في الوسط النصراوي بمعلومات غير صحيحة".



وأكمل: "أتمنى معاقبة النصر على ذلك مع أني اتوقع العكس".



وجاء هذا البيان عقب تصريح فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي، والذي أكد خلاله أن تقنية الفار تعطلت في مباراة النصر والفتح؛ بعد قيام عامل بفصل أحد الأسلاك لشحن هاتفه المحمول، في اتهام واضح بأنه فعل متعمد، ليأتي رد الاتحاد السعودي لكرة القدم بنفي ما يقال.



كما شنت الجماهير النصراوية هجوم عنيف تجاه اتحاد الكرة ولجنة الحكام، عقب تصريحات تريساكو، ليؤكدوا وجود مؤامرة لعرقلة مسيرة الفريق الحاصل على لقب الدوري الإستثنائي في الموسم الماضي.



يذكر أن مباراة النصر والفتح، التي استضافها الأخير على ملعبه، انتهت بفوز العالمي بهدف دون رد، سجله مهاجمه الشاب فراس البريكان، ضمن مواجهات الدوري السعودي للمحترفين.



ويتواجد النصر في المركز الثامن من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، خلف الهلال المتصدر بـ 16 نقطة.

