ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"التعبئة والإحصاء": تراجع معدل التضخم في سبتمبر إلى 4.8% (فيديو)

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:05 م
Advertisements
التعبئة والإحصاء: تراجع معدل التضخم في سبتمبر إلى 4.8% (فيديو)
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
قال مينا نصحي، الباحث في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إنه خلال بداية شهر سبتمبر 2019 أصدر الجهاز المركزي سلسلة جديدة للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، معتمدًا على أحدث بيانات للدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017، و2018، واتخذ فترة الأساس للأسعار هي متوسط عام 2018-2019، موضحًا أنه لربط السلسلة الزمنية بالأرقام القياسية السابقة تم عمل إعادة قياس الأرقام القياسية لإنتاج معدلات التضخم الشهري والسنوي.

وأضاف "نصحي"، خلال حواره مع برنامج "الأخبار" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن بيان شهر سبتمبر 2019 ارتفع معدل التضخم الشهري ليسجل 0.3% وكان هذا يعني أن هناك تراجع في معدل الارتفاع، موضحًا أن أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم هو أن هناك ارتفاع في مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 19.2%، وارتفاع في أسعار الخضروات بنسبة 4.9%، مع بعض الانخفاضات التي شهدتها بعض المجموعات الأخرى في أسعار اللحوم والدواجن -0.7%، وانخفاض في أسعار مجموعة الحبوب والخبز بـ - 3.8%، وانخفاض كبير في أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 18.9%.

وتابع الباحث في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنه بالنسبة لمعدل التضخم الشهري بمقارنة الرقم القياسي لشهر سبتمبر 2019 مقارنة بنفس الشهر بالعام المقابل سبتمبر 2018 تراجع ليسجل 4.8% مقابل 6.7% خلال أغسطس 2019.

هذا وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وهوى إلى 4.8 % في سبتمبر من 7.5 % في أغسطس مسجلا أدنى مستوياته تقريبا منذ ديسمبر 2012 عندما بلغ 4.7 %.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: تضخم التعبئة والإحصاء اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
21:45
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
1
x
14:00
1
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
5
x
14:00
0
اليمن
بنجلاديش
0
x
14:00
2
قطر
سوريا
2
x
16:00
1
جزر المالديف
عمان
2
x
17:00
0
أفغانستان
السعودية
0
x
17:25
0
سنغافورة
العراق
0
x
18:00
0
هونغ كونغ
الأردن
0
x
18:00
0
الكويت
الإمارات
0
x
18:00
0
إندونيسيا
لبنان
1
x
18:00
0
تركمنستان

DMCA.com Protection Status