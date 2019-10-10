"التعبئة والإحصاء": تراجع معدل التضخم في سبتمبر إلى 4.8% (فيديو)

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قال مينا نصحي، الباحث في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إنه خلال بداية شهر سبتمبر 2019 أصدر الجهاز المركزي سلسلة جديدة للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، معتمدًا على أحدث بيانات للدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017، و2018، واتخذ فترة الأساس للأسعار هي متوسط عام 2018-2019، موضحًا أنه لربط السلسلة الزمنية بالأرقام القياسية السابقة تم عمل إعادة قياس الأرقام القياسية لإنتاج معدلات التضخم الشهري والسنوي.



وأضاف "نصحي"، خلال حواره مع برنامج "الأخبار" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن بيان شهر سبتمبر 2019 ارتفع معدل التضخم الشهري ليسجل 0.3% وكان هذا يعني أن هناك تراجع في معدل الارتفاع، موضحًا أن أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم هو أن هناك ارتفاع في مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 19.2%، وارتفاع في أسعار الخضروات بنسبة 4.9%، مع بعض الانخفاضات التي شهدتها بعض المجموعات الأخرى في أسعار اللحوم والدواجن -0.7%، وانخفاض في أسعار مجموعة الحبوب والخبز بـ - 3.8%، وانخفاض كبير في أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 18.9%.



وتابع الباحث في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنه بالنسبة لمعدل التضخم الشهري بمقارنة الرقم القياسي لشهر سبتمبر 2019 مقارنة بنفس الشهر بالعام المقابل سبتمبر 2018 تراجع ليسجل 4.8% مقابل 6.7% خلال أغسطس 2019.



هذا وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وهوى إلى 4.8 % في سبتمبر من 7.5 % في أغسطس مسجلا أدنى مستوياته تقريبا منذ ديسمبر 2012 عندما بلغ 4.7 %.

