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أغنية مهرجان الجونة "حبيبى ياليل" لـ"أبو" على محطات الراديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:04 م
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أغنية مهرجان الجونة حبيبى ياليل لـأبو على محطات الراديو
أبو
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الفجر الفني
 
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طرحت اليوم شركة "جاما ميوزيك" وذلك بعد انتظار الجمهور لها أحدث أعمال النجم "أبو" أغنية حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى الدولى فى دورته الثالثة.

 

الأغنية بعنوان "حبيبى ياليل" وقد تم طرحها على المتاجر الإلكترونية وأيضا على محطات راديو، نجوم  FM وراديو 9090 FM  وراديو إينرجى FM وردايو النيل "نغم – ميجا – هيتس".

 

يذكر أن أغنية "حبيبى ياليل" قدمها أبو فى حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى ولاقت إعجاب جميع الحاضرين من النجوم وتفاعلوا بغنائها وبترديد كلماتها معه.

 

أغنية "حبيبى ياليل" كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال.

 

ويقول مطلعها:

 

حبيبى ياليل مغلبنى .. وقلبى مطاوعه وسايبنى

وقربه وبعده دوبنى .. ولابنساه

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