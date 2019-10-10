ميتشو يرفض تعديل موعد مباراة القمة



وأكد المصدر أن ميتشو رحب بخوض اللقاء في موعده وعدم تأجيله وسط ارتباط الفريق بمواجهة بعدها أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.



وأشار المصدر إلى أن ميتشو يرى أن التوقيت بين المباراتين مناسب ولن يمثل عقبة له وهو ما جعله يرحب بعدم تأجيل القمة.



وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي بسبب ارتباط المنتخب الوطني بخوض مباراة ودية أمام بتسوانا، قبل إستئناف المسابقة من جديد وخوض مباراة القمة أمام الأهلي.



وأصبح تركيز الفريق منصب حاليًا بين الدوري بجانب دوري أبطال افريقيا بعد القرعة التي أقيمت بالأمس ضمن منافسات دور المجموعات وأسفرت عن:



المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولي - مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي - زيسكو يونايتد الزامبي.



المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي - الأهلي.



المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - صن داونز الجنوب افريقي - بيترو أتلتيكو الأنجولي -الوداد البيضاوي المغربي.



المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الأنجولي - الترجي التونسي.



ويواجه الفريق قبل دور المجموعات، منافسه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا بعد قرار الكاف بإعادة اللقاء.

تحدث مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك عن قرار الصربي ميتشو المدير الفني للفريق من لعب مباراة القمة أمام الأهلي يوم 19 من الشهر الجاري في بطولة الدوري.