محافظ المنوفية يشهد حفل تكريم رئيس الإدارة المركزية للري لبلوغه سن المعاش (صور)

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شهد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، حفل تكريم المهندس محمد الصاوي رئيس الإدارة المركزية لري المنوفية، لبلوغه سن المعاش بنقابة المهندسين بشبين الكوم، وذلك بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ونقيب المهندسين، وعدد من وكلاء الوزارة وأعضاء مجلس النواب، ولفيف من العاملين والمهندسين بالمديرية.



بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبه كلمه لأحد الزملاء نيابة عن العاملين بالمديرية، مؤكدًا فيها على القيم الأنسانية والاخلاقية التي اكتسبوها من المهندس محمد الصاوي على مدى سنوات طويلة من العمل والعطاء المتواصل والتي أسهمت في رفع شأن مديرية الري.



كما عبر المهندس محمد الصاوي عن امتنانه وشكره لحضور محافظ المنوفية حفل تكريمه معتبراً ذلك وسامًا على صدره وتقديراً لاجتهاده وإخلاصه في العمل على مدار سنوات عمله.



وفي كلمته أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بحضور هذا الجمع الكبير من عائلة ومحبين المهندس محمد الصاوي مُرحباً بهم ومؤكداً أن هذا الحفل أرسى قواعد الحب والأخلاقيات والمودة لكي ترسخ في نفوسنا جميعًا حتي نعلو بشأن وطننا الحبيب.



كما أكد أيضاً على أن محافظة المنوفية لا تتوانى في تكريم المخلصين، الذي يعد حق أصيل للاحتفاء بهم وللاعتراف بعطائهم وتحفيزًا لخُلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد.



وفى ذات السياق هنأ محافظ المنوفية المهندس حسن محمد خطاب مدير عام الإدارة العامة لري المنوفية بمناسبة ترقيته وتوليه مدير عام الإدارة العامة لري الإسماعيلية، متمنياً له النجاح والتوفيق واستكمال مسيرة العمل بجد وإخلاص.



وفي ختام الحفل قدم محافظ المنوفية درع المحافظة للمهندس محمد الصاوى تقديراً لمجهوداته وتفانيه طوال فترة عملة بالمحافظة، كما قدم محافظ المنوفية ميدالية تذكارية للمهندس حسن محمد خطاب مدير عام الإدارة العامة لري الإسماعيلية، هذا وقد اختتم الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.