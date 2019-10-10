الهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات يجتمعان مع رئيس غرف الجارة والصناعة الروسي

كشف اتحاد الصناعات عن عقد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والفريق عبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع لقاًء مع السيد سيرجي كاتيرين رئيس اتحاد غرف تجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق، وذلك ضمن فاعليات اسبوع المعرض الصناعي الكبير الذي تنظمة روسيا بالقاهرة والتى تستضيف فيه مختلف الصناعات من 7 دول حول العالم لتعزيز التعاون الصناعي فيما بينهم.





وأوضح اتحاد الصناعات في بيانًا له أن القاء االثلاثي أشاد فيه الطرافان المصري والروسي بمتانة العلاقات المصرية الروسية عبر التاريخ الحديث للدولتين ولاسيما أن تصادف توقيت الزيارة في هذا الشهر والذي تحتفل فيه مصر بالذكرى السادسة والاربعين لانتصارات حرب أكتوبر1973 والتي خاضتها وانتصرت فيها بدعم وسلاح روسي.





وأكد البيان أن الحاضرون على عزمهم الاستمرار في دعم ودفع العلاقات الثنائية وتوثيق العلاقات المتميزة بين البلدين بما يحقق مصالحهما، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لهما بالتعاون البيني في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار.





د "الأسبوع الصناعي الكبير" أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الهندسية، حيث يقام على غرار معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في روسيا ومن المقرار أن تختم فاعلياتة اليوم.





ويعتبر المنتدى بوابة للشركات الروسية والدولية لدخول أسواق شمال ووسط إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تعد بلدان هذه المنطقة المستورد الرئيسي للآلات والسلع الصناعية والمواد الغذائية.





وستمثل الشركات المشاركة في الحدث 7 دول، وهي روسـيا ومصر وألمانيا وفرنسا والصين والهند وبيلاروس (بيلاروسيا)، حيث سيقومون بعرض أحدث المنتجات والابتكارات الصناعية في مجالات صناعة الآلات والمعدات والتقنيات الزراعية.











