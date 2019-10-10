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طلب إحاطة حول المخاطر التي تواجه الاستثمار في مصر

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:01 م
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طلب إحاطة حول المخاطر التي تواجه الاستثمار في مصر
النائب محمد فؤاد
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إسلام شعراوي
 
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تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر بشأن التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في 41 من شهر أكتوبر الجاري حول المخاطر الإقليمية لممارسة الأعمال، وفي عرضه للمخاطر التي تواجه الاستثمار في مصر.

وأضاف "فؤاد" في طلب الإحاطة أن من أهم المخاطر التي تواجه الاستثمار في مصر، صدمات أسعار الطاقة وذلك نتيجة التقلبات الهائلة في أسعار الطاقة بنهاية ٢٠١٨، والنصف الأول من العام الجاري ٢٠١٩، حيث انخفض سعر النفط بنسبة ٤٠ %من عام ٢٠١٨ ثم ارتفع بشكل حاد في ٢٠١٩، مؤكدًا أن خطر البطالة والبطالة المقنعة والتي بلغت 35 %، إضافة إلى سوء استخدام التكنولوجيا والتي تعد من أقوى المخاطر مضيفا أن فقاعة الأصول من المخاطر التي تواجه الاستثمار المصر وهي تعنى ارتفاع أسعار الأصول من "العقارات، الذهب، الخامات، الأسهم وغيرها،بصورة مبالغ فيها خلال فترة قصيرة.

وأشار "فؤاد" إلى أن قضية التضخم أصبحت مصدر قلق بعد أن قفزت الأسعار ٢٣.٣ % في ٢٠١٧، في حين انخفض معدل التضخم خلال ٢٠١٩، إلى ٩% وهو أقل من المتوقع، ولفت إلى أن المخاطر التي ذكرها التقرير تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الاستثمار المصري، مطالبا بعرض طلب الإحاطة على اللجنة الاقتصادية لبحث ودراسة أسباب تلك المخاطر والتحديات ودور الوزارات المعنية في مواجهتها والتعامل مع مخاوف المستثمرين تجاه مناخ ممارسة الأعمال في مصر.
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