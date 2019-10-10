"أوبك": التقرير السنوى للمنظمة أداة مرجعية تتيح تبادل وجهات النظر بين الأعضاء

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو إن التقرير السنوى لمنظمة أوبك - الذى سيتم إطلاقه رسميا فى 5 نوفمبر المقبل - يُعد أداة مرجعية فريدة وقيمة وغنية بالمعلومات تمكّن دول المنظمة وكل أطراف الصناعة من تبادل وجهات النظر وتحليل وضع سوق النفط الخام بشفافية كاملة.





وأكد باركيندو - فى تصريح اليوم الخميس - أهمية تعزيز تبادل المعرفة لدفع المزيد من البحوث عن صناعة النفط فى السنوات القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع رفيع المستوى فى فيينا بمناسبة إطلاق التقرير الذى يهدف إلى المساعدة فى تعزيز الحوار البناء ودعم التعاون بين الدول المنتجة للنفط الخام .





وأوضح أن تقرير أوبك السنوى - الذى نُشر لأول مرة فى عام 2007 - يتضمن مراجعة وتحليل متعمق لصناعات النفط والطاقة العالمية، ويقدم تقييماً شاملاً لمختلف التوقعات بشأن التنمية المتوسطة والطويلة الأجل لصناعة النفط .





ونوَّه باركيندو بأن التقرير سوف يتضمن تقييما شاملا لوضع مشروعات المنبع والمصب، وتقييم تفاعلات العرض والطلب، ومستقبل الاستثمارات، وسبل تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى استعراض العديد من التحديات والفرص المختلفة التى تواجه صناعة النفط العالمية.