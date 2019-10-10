ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"أوبك": التقرير السنوى للمنظمة أداة مرجعية تتيح تبادل وجهات النظر بين الأعضاء

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:58 م
Advertisements
أوبك: التقرير السنوى للمنظمة أداة مرجعية تتيح تبادل وجهات النظر بين الأعضاء
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو إن التقرير السنوى لمنظمة أوبك - الذى سيتم إطلاقه رسميا فى 5 نوفمبر المقبل - يُعد أداة مرجعية فريدة وقيمة وغنية بالمعلومات تمكّن دول المنظمة وكل أطراف الصناعة من تبادل وجهات النظر وتحليل وضع سوق النفط الخام بشفافية كاملة.

وأكد باركيندو - فى تصريح اليوم الخميس - أهمية تعزيز تبادل المعرفة لدفع المزيد من البحوث عن صناعة النفط فى السنوات القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع رفيع المستوى فى فيينا بمناسبة إطلاق التقرير الذى يهدف إلى المساعدة فى تعزيز الحوار البناء ودعم التعاون بين الدول المنتجة للنفط الخام .

وأوضح أن تقرير أوبك السنوى - الذى نُشر لأول مرة فى عام 2007 - يتضمن مراجعة وتحليل متعمق لصناعات النفط والطاقة العالمية، ويقدم تقييماً شاملاً لمختلف التوقعات بشأن التنمية المتوسطة والطويلة الأجل لصناعة النفط .

ونوَّه باركيندو بأن التقرير سوف يتضمن تقييما شاملا لوضع مشروعات المنبع والمصب، وتقييم تفاعلات العرض والطلب، ومستقبل الاستثمارات، وسبل تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى استعراض العديد من التحديات والفرص المختلفة التى تواجه صناعة النفط العالمية.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: اوبك الاقتصاد اليوم في مصر اخبار الاقتصاد المصري اليوم اخبار اقتصاد مصر الان
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
21:45
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
1
x
14:00
1
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
2
x
14:00
0
اليمن
بنجلاديش
0
x
14:00
0
قطر
سوريا
-
x
16:00
-
جزر المالديف
عمان
-
x
17:00
-
أفغانستان
السعودية
-
x
17:25
-
سنغافورة
العراق
-
x
18:00
-
هونغ كونغ
الأردن
-
x
18:00
-
الكويت
الإمارات
-
x
18:00
-
إندونيسيا
لبنان
-
x
18:00
-
تركمنستان

DMCA.com Protection Status