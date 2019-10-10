تحرك برلماني حول زيادة أسعار السلع في البطاقات التموينية

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تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن فساد منظومة الدعم وزيادة أسعار السلع في البطاقات التموينية عن سعرها الحقيقي في السوق الحر.



وأوضحت منير، أن أسعار السلع التموينية شهدت في الفترة الأخيرة حالة عجيبة تتطلب تدخلا مباشرا من رئيس الحكومة، وهي ارتفاع أسعار السلع في البطاقات التموينية بشكل يفوق سعرها في السوق الحر، وتابعت: "هذا الأمر يتطلب تدخلا مباشرا من الحكومة لمعالجته، فلا يمكن القبول به، حيث يمثل ضربة واضحة لمستحقي التموين ومعاملة غير لائقة من قبل وزير التموين".



وتابعت: قديما كان يتم بحث إجراءات لمواجهة بيع السلع التموينية في السوق الحر، أما الآن فالسلع التموينية أغلى بكثير من السوق الحر، مُشيرة إلى أن كيلو السكر بـ٧ج والأرز بـ٧ج وكيلو الزيت بـ١٣ج وخلافه من السلع، وذلك في السوق الحر، أما في التموين فإن السكر بـ٩.٥ج والأرز بـ١٠ج والزيت بـ ٢١ج والمكرونة بـ٨ ج، وتابعت: "الأسعار في التموين مضاعفة، وهذا لا يتناسب مع قيام فكرة التموين من أصلها على الدعم، ناهيك عن انتشار السلع التافهة".



كما أكدت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، أن نقاط الخبز يتم حسابها لصاحب المخبز بـ٥٥ قرش في حين تحسبها الحكومة للمواطن في حالة عدم صرف الخبز بـ١٠ قروش، وكأن المنظومة وُجدت من أجل أصحاب المخابز والبقالين وليست من أجل المواطن مستحق الدعم.

