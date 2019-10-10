ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

404 مليون دينار مكاسب سوقية لبورصة الكويت خلال أسبوع

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:53 م
Advertisements
404 مليون دينار مكاسب سوقية لبورصة الكويت خلال أسبوع
بورصة الكويت
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
إرتفعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية في نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، الي  33.02 مليار دينار مقارنة بقيمة بلغت نحو  32.62 مليار دينار في الأسبوع الماضي ، وحققت البورصة مكاسب سوقية أسبوعية بنحو 404 ملايين دينار، لترتفع خلال الأسبوع بنسبة 1.24 بالمائة.

على صعيد مستواها في العام الجاري، حققت القيمة السوقية للبورصة الكويتية نمواً بنحو 13.81 بالمائة، بمكاسب بلغت 4 مليارات دينار تقريباً، حيث بلغت القيمة في نهاية 2018 حوالي 29.01 مليار دينار.

وعلي صعيد المؤشرات فقد إرتفعت المؤشرات الكويتية جماعياً في الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، بالتزامن مع تسارع وتيرة التداولات مقارنة بالأسبوع السابق مباشرة.

وأنهى المؤشر العام تعاملات الأسبوع عند النقطة 5705.88 رابحاً نحو 70.2 نقطة مقارنة بإقفاله الأسبوع الماضي عند مستوى 5635.65 نقطة، ليرتفع بنسبة 1.25 بالمائة.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول خلال الأسبوع 1.54 بالمائة عند مستوى 6213.12 نقطة رابحاً 94.2 نقطة، وصعد "الرئيسي" بواقع 0.44 بالمائة عند مستوى 4717.94 نقطة بمكاسب تُقدر بنحو 20.9 نقطة.



سيولة البورصة ترتفع 56.5 بالمائة إلى 118 مليون دينار

وزادت أحجام التداول بالبورصة خلال الأسبوع بنحو 33.5 بالمائة، لتصل إلى 573.91 مليون سهم مقابل 430.04 مليون سهم في الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت السيولة الأسبوعية للبورصة 56.5 بالمائة، لتصل إلى 117.77 مليون دينار مقابل 75.25 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة.

وبالنسبة لصفقات الأسبوع، فشهدت نمواً بنحو 13.5 بالمائة؛ لتصل إلى 24.94 ألف صفقة مقارنة بعددها في الأسبوع الماضي والبالغ 21.98 ألف صفقة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: لسيول
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
21:45
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
1
x
14:00
1
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
2
x
14:00
0
اليمن
بنجلاديش
0
x
14:00
0
قطر
سوريا
-
x
16:00
-
جزر المالديف
عمان
-
x
17:00
-
أفغانستان
السعودية
-
x
17:25
-
سنغافورة
العراق
-
x
18:00
-
هونغ كونغ
الأردن
-
x
18:00
-
الكويت
الإمارات
-
x
18:00
-
إندونيسيا
لبنان
-
x
18:00
-
تركمنستان

DMCA.com Protection Status