404 مليون دينار مكاسب سوقية لبورصة الكويت خلال أسبوع
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:53 م
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نيفين سمير
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إرتفعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية في نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، الي 33.02 مليار دينار مقارنة بقيمة بلغت نحو 32.62 مليار دينار في الأسبوع الماضي ، وحققت البورصة مكاسب سوقية أسبوعية بنحو 404 ملايين دينار، لترتفع خلال الأسبوع بنسبة 1.24 بالمائة.
على صعيد مستواها في العام الجاري، حققت القيمة السوقية للبورصة الكويتية نمواً بنحو 13.81 بالمائة، بمكاسب بلغت 4 مليارات دينار تقريباً، حيث بلغت القيمة في نهاية 2018 حوالي 29.01 مليار دينار.
وعلي صعيد المؤشرات فقد إرتفعت المؤشرات الكويتية جماعياً في الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، بالتزامن مع تسارع وتيرة التداولات مقارنة بالأسبوع السابق مباشرة.
وأنهى المؤشر العام تعاملات الأسبوع عند النقطة 5705.88 رابحاً نحو 70.2 نقطة مقارنة بإقفاله الأسبوع الماضي عند مستوى 5635.65 نقطة، ليرتفع بنسبة 1.25 بالمائة.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول خلال الأسبوع 1.54 بالمائة عند مستوى 6213.12 نقطة رابحاً 94.2 نقطة، وصعد "الرئيسي" بواقع 0.44 بالمائة عند مستوى 4717.94 نقطة بمكاسب تُقدر بنحو 20.9 نقطة.
سيولة البورصة ترتفع 56.5 بالمائة إلى 118 مليون دينار
وزادت أحجام التداول بالبورصة خلال الأسبوع بنحو 33.5 بالمائة، لتصل إلى 573.91 مليون سهم مقابل 430.04 مليون سهم في الأسبوع الماضي.
كما ارتفعت السيولة الأسبوعية للبورصة 56.5 بالمائة، لتصل إلى 117.77 مليون دينار مقابل 75.25 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة.
وبالنسبة لصفقات الأسبوع، فشهدت نمواً بنحو 13.5 بالمائة؛ لتصل إلى 24.94 ألف صفقة مقارنة بعددها في الأسبوع الماضي والبالغ 21.98 ألف صفقة.
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