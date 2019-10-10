404 مليون دينار مكاسب سوقية لبورصة الكويت خلال أسبوع

إرتفعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية في نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، الي 33.02 مليار دينار مقارنة بقيمة بلغت نحو 32.62 مليار دينار في الأسبوع الماضي ، وحققت البورصة مكاسب سوقية أسبوعية بنحو 404 ملايين دينار، لترتفع خلال الأسبوع بنسبة 1.24 بالمائة.





على صعيد مستواها في العام الجاري، حققت القيمة السوقية للبورصة الكويتية نمواً بنحو 13.81 بالمائة، بمكاسب بلغت 4 مليارات دينار تقريباً، حيث بلغت القيمة في نهاية 2018 حوالي 29.01 مليار دينار.