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عاجل.. أمير قطر يعلن دعمه للعدوان التركي على شمال سوريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:56 م
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عاجل.. أمير قطر يعلن دعمه للعدوان التركي على شمال سوريا
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هدى عبدالرازق
 
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أعلن تميم بن حمد دعمه للعدان التركي على شمال شرقي سوريا، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

هذا وقد أدانت دولة أرمينيا العدوان التركي على شمال سوريا، وحذرت من آثاره السلبية على الأمن الإقليمي.

 عملية مستمرة

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن العملية العسكرية "برا وجوا كانت ناجحة خلال الليل، وسيطرنا على أهداف حددناها"، من دون أن تضيف أي تفاصيل عن ما هي تلك الأهداف ومواقعها. وشددت أن "العملية مستمرة وفق الخطة بنجاح".

                      

وتوجهت عشرات الآليات التركية المحملة بالمقاتلين السوريين، صباح اليوم الخميس، إلى الجانب السوري، وتحديدا قبالة مدينة تل أبيض، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

 

وبعد اشتباكات عنيفة حتى ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، تشهد المنطقة الحدودية قصفا مدفعيا متقطعا يستهدف بشكل أساسي، منطقتي رأس العين وتل أبيض.

 

تهديدات تركية

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، في وقت سابق، عزم بلاده تنفيذ عملية عسكرية شرق الفرات.

 

وكانت تركيا هددت مرارا وتكرارا بالقيام بتوغل ضد ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، في شمال شرقي سوريا، متهمة واشنطن بتعطيل الجهود لإقامة "منطقة آمنة" هناك على طول الحدود التركية.

 

غير أن الأمور تغيرت بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب، ثم صدر بيان عن البيت الأبيض جاء فيه إن القوات الأميركية لن تدعم توغل تركيا وستغادر المنطقة.


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