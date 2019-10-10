17 مليون جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال شهر في قنا

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قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، yن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بتمويل عدد 837 مشروع صغير ومتناهي الصغر خلال شهر سبتمبر الماضي بإجمالي قيمة مالية بلغت 17 مليون و236 ألف جنيه وذلك في إطار سعي المحافظة بالتعاون مع الجهاز الي مساعدة شباب الخريجين للبدء في تنفيذ مشروعات خاصة بهم ودخول مجال ريادة الأعمال.



وأوضح الهجان أن المشروعات التي تم تمويها خلال شهر سبتمبر منها 37 مشروع صغير بتمويل يصل الي 6 مليون و45 ألف جنيه و800 مشروع متناهي الصغر بتمويل مالي بلغ 11 مليون و190 ألف جنيه.



وأضاف المحافظ أن عدد المشروعات الممولة خلال الفترة من يناير وحتى اغسطس من العام الحالي بلغت 6042 مشروع بتمويل قدره 143 مليون و414 ألف جنية منها 318 مشروع صغير بإجمالي تمويل 70 مليون و71 ألف جنيه بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 5724 مشروع بتمويل قدره 73 مليون 343ألف جنيه.



وأكد الهجان علي أن المحافظة تعطي أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.



الخطة الاستثمارية

وفي سياق متصل قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن المحافظة قامت باستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 20192020 لديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات ومجالس المدن التابعة لها وذلك لدعم القطاعات الخدمية.



وأوضح الهجان، أن الخطة بلغت مليار و164 مليون و342 الف جنيه موجها بزيادة معدل الأداء لإنجاز المشروعات التي يجري تنفيذها، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي موصيا التنفيذيين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة لتلك المشروعات مع عمل قاعدة بيانات لها توضح معدل التنفيذ وأسباب التوقف ان وجدت.



في سياق آخر، تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، موقع إنشاء مآخذ محطة مياه أبودياب شرق بمركز دشنا بطول 4 كيلو متر على النيل، ووجه المسئولين بسرعة الانتهاء من إنشاء المآخذ حتي يتم بدء تشغيل المحطة وتغذية القرية بمياه الشرب النظيفة.

