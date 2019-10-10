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"الشهاوي": سياسة مصر الخارجية تحظى بتقدير من المجتمع الدولي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:52 م
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الشهاوي: سياسة مصر الخارجية تحظى بتقدير من المجتمع الدولي
اللواء محمد الشهاوي
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هدى عبدالرازق
 
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قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن هناك تكاملا تاما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه القبرصي واليوناني، حيث هناك تعاون استراتيجي بين الدول الثلاث.

وأشار "الشهاوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن زعماء الدول الثلاث أدانوا العملية العسكرية التركية في شمال تركيا، وأكدوا أن التسوية السياسية هي الحل للأزمة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أكد أن تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف، منوها بأن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان اكتسبت أهمية كبرى في مواجهة التحديات، فضلا على أنها أثبتت وجود توافق في الرؤى، واصفا تنقيب تركيا عن الغاز بالانتهاك السافر، وتعديا على السيادة القبرصية، وهو ما يمثل عامل عدم استقرار في المنطقة.

وأكد أن سياسة مصر الخارجية تحظى بتقدير من المجتمع الخارجي، حيث تثمن قوة العالم الفاعلة دور مصر في مختلف القضايا، ويأخذ رأي مصر في حل القضايا الإقليمية والدولية كون أن رؤية مصر مقدرة في الخارج.
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المزيد عن: مصر قبرص تركيا اليونان الشهاوي
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