ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الإفتاء" توضح حكم خلع المرأة للنقاب

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:51 م
Advertisements
الإفتاء توضح حكم خلع المرأة للنقاب
الدكتور محمد وسام
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
ورد أحد المواطنين سؤالا للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس، جاء فيه، إنه كان لديه ماعز ونذر ذبحه لله، واحتاج لأموال فباعها، ومنذ ذلك الحين، وأموره ليست ميسرة.

وعقب الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إذا نذرت نذر عليك أن تفي به، أنفق ينفق عليك، والله سبحانه وتعالى يوسع على من يوسع على غيره".

وحول حكم الشرع في التأمين على الحياة، أكد "وسام"، أن عقد التأمين من العقود المستحدثة، ونظر الفقهاء في اسمه فانكروا هذا الاسم في البداية، ولم حقق هذا العقد ونظر في حقيقته وجد أنه عقد تكافلي مبني على التبرعات، ولذا أفتت دار الإفتاء بأن عقد التأمين على الحياة جائز.

وحول حكم خلع النقاب لكونها تعاني منه، أوضح مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النقاب عادة وليس واجب وليس فرض، وهذه العادة لا ينبغي أن تتعب المرأة وتضيق على نفسها، ويجوز لها خلع النقاب، فإن المرأة يجوز لها كشف الوجه والكفين، ولا شيء عليها في ذلك.

وعن حكم الإلحاح على الله في قبول الدعاء، شدد "وسام"، على أن الدعاء في حد ذاته عبادة؛ لكونها تبين حالة الاحتياج للعبد الفقير إلى الله الغني، والدعاء بالإلحاح لا شيء فيه، ولكن على العبد أن يسأل الله سؤال رضا لا سؤال عجلة.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: فتاوى النقاب الافتاء
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
21:45
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
1
x
14:00
1
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
2
x
14:00
0
اليمن
بنجلاديش
0
x
14:00
0
قطر
سوريا
-
x
16:00
-
جزر المالديف
عمان
-
x
17:00
-
أفغانستان
السعودية
-
x
17:25
-
سنغافورة
العراق
-
x
18:00
-
هونغ كونغ
الأردن
-
x
18:00
-
الكويت
الإمارات
-
x
18:00
-
إندونيسيا
لبنان
-
x
18:00
-
تركمنستان

DMCA.com Protection Status