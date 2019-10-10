عاجل.. مصرع شخصين وإصابة آخر في انهيار مضرب أرز فوق صالون حلاقة بالشرقية

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لقي شخصان مصرعهما، فيما لا يزال طفلًا آخر بين الحياة والموت أسفل الأنقاض؛ إثر انهيار مضرب أرز فوق صالون حلاقة بناحية عزبة "أسعد" التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بالشرقية.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانهيار سور مضرب أرز فوق صالون حلاقة بناحية عزبة "أسعد" التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن مصرع شخصين، فيما لا يزال طفلًا يعاني بين الحياة والموت أسفل أنقاض السور، وسط محاولات انتشاله وإنقاذ حياته، وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.



ولقي شاب، مصرعه، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار ركاب بين محطتي "فاقوس" و"البيوم"، وذلك بسبب التزاحم والتدافع بين الركاب، بدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بسقوط أحد الركاب أسفل عجلات القطار بين محطتي "فاقوس" و"البيوم" بدائرة مركز شرطة فاقوس.



وتبين وفاة المدعو "محمد حمدي محمد السيد"، 19 سنة، طالب جامعي، مقيم بكفر" الحاج عمر" بدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما تبين وقوع الحادث بسبب التزاحم بين الركاب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.