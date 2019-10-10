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آخر تطورات إصابة محمد صلاح

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:36 م
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آخر تطورات إصابة محمد صلاح
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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اقترب محمد صلاح من المشاركة مع ليفربول ضد مانشستر يونايتد في المباراة التي تقام بينهمما يوم 20 أكتوبر الجاري بملعب أولد ترافورد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

 

وذكرت صحيفة "إكسبريس" الانجليزية أن ليفربول لا يشعر بالقلق تجاه إصابة محمد صلاح مؤكدة أنه سيشارك في لقاء مانشستر يونايتد.

 

وأشارت إلى أن محمد صلاح واثق أيضاً من المشاركة مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد وسيخضع لبرنامج علاجي فور عودته إلى إنجلترا من الإمارات لحصوله على جائزة رجل العام في الشرق الأوسط.

 

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