محافظ الدقهلية عن مبادرة "نور حياة": رسالة تقدير وعرفان للرئيس السيسي لاهتمامه ورعايته بأبناء مصر

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تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مواقع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "نور حياة" بمركز منية النصر والتي انطلقت في مدارس المحافظة.



وقال محافظ الدقهلية إنه لابد أن نبعث برسالة تقدير وعرفان لرئيس الجمهورية لاهتمامه ورعايته لابناء مصر جميعا باطلاق المبادرات التي يرعاها بنفسه حرصا منه على صحة وسلامة المصريين من مختلف الأعمار والفئات.



وتفقد شاروبيم موقعي المبادرة "نور حياه"في مدرستي المستشار محمد موسى الابتدائية،ومحمد صلاح عبيد الابتدائيتين بقرية البجلات التابعة لمركز منية النصر،وتحدث إلى التلاميذ وأكد لهم أن الكشف بالمجان ومن يحتاج إلى نظارة أو اجراء عملية سنقوم بعملها بالمجان،وأوضح أن مبادرة نور حياه للاطمئنان على ابنائنا حيث نذهب إليهم في أماكنهم.



وتفقد محافظ الدقهلية وحدة علاج العيون المتنقلة، وعدد من الفصول ودورات المياه بالمدرستين وطلب من مدير الإدارة التعليمية زيادة عدد المراوح في بعض الفصول،وبحث اقامة جناح جديد بمدرسة محمد موسى الابتدائية لتخفيف كثافة الفصول حيث توجد مساحات فضاء تسمح بذلك.



وتفقد مدرسة ابو بكر حافظ موسى الثانوية وتحدث مع الطلاب عن نظام التعليم الجديد وقال كل نظام جديد يحتاج بعض الوقت للتأقلم مع أدواته وأن كل الصعوبات التي حدثت في امتحانات العام الماضي تم حلها.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أن تطوير المنظومة التعليمية يضمن العدالة وتعطي لكل طالب حقه دون تمييز او تحيز أو غش،وان المناهج اليوم تعتمد على الفهم والابتكار بدلا من الحفظ والتلقين.



وردا على شكوى إحدى المواطنات خلال الزيارة وجه محافظ الدقهلية لمدير الادارة التعليمية بالتحقيق في شكواها حول مدرس زعمت إنه يطلب من ابنتها تلقي دروس خصوصة وإذا ثبتت الواقعة يتم إيقافه عن العمل فورا.