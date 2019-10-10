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رئاسية تونس 2019: مناظرة تلفزيّة بين قيس سعيّد ونبيل القروي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:33 م
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رئاسية تونس 2019: مناظرة تلفزيّة بين قيس سعيّد ونبيل القروي
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مروى الجلاصي
 
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أعلنت مؤسسة التلفزة التونسية، عن إجراء مناظرة تلفزية بين المترشحين للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حيث صّرح مدير الإتصال بمؤسسة التلفزة التونسية إلياس جراية، بأن المؤسسة تستعد لتنظيم مناظرة بين قيس سعيّد ونبيل القروي، بعد الإفراج عنه أمس من قبل محكمة التعقيب.

وستكون المناظرة التلفزية بين المترشحين، ستكون بصفة مبدئية يوم الغد الجمعة 11 أكتوبر 2019، على الساعة التاسعة ليلا، حسب ما أفاد به جراية الذي أكد بأن "المناظرة ستكون أكثر تفاعلية من مناظرة الدور الأول"، مشدّدا في الآن ذاته على استعداد وجاهزية التلفزة التونسية لتنظيم هذه المناظرة.

وسيتم خلال المناظرة التلفزية، توجيه الأسئلة إلى المترشحين الإثنين حول نفس المحاور، مع ترك نفس المسافة الزمنية لهما لتقديم الإجابات، وفتح المجال لهما للتعليق الحرّ.

ويذكر بأن أن قيس سعيّد عبر عن استعداده للمشاركة في المناظرة، كما أبدى نبيل القروي موافقته عليها إضافة إلى موافقته على إجراء حوار مباشر مساء اليوم الخميس مع التلفزة الوطنية، وسيبثّ بشكل ثلاثي على قناة "الوطنية الاولى" والقناتين الخاصتين "نسمة" و" الحوار التونسي".
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