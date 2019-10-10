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بعد الفسيخ.. ضبط 12 طن عسل فاسد في الإسكندرية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:36 م
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بعد الفسيخ.. ضبط 12 طن عسل فاسد في الإسكندرية
ضبط عسل فاسد - صورة أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
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تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، من ضبط 12 طن عسل فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمى داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية غير مرخص بمنطقة العامرية.

ووردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية غير مرخص بدائرة قسم شرطة العامرية ثان بحيازة كميات كبيرة من العسل الفاسد لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
استهدفت حملة أمنية المخزن المشار إليه، وعثر على 12 طن و110 كيلو جرامات عسل "نحل وأسود" معبأة داخل براميل وعبوات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية.

وتبين من تقرير اللجنة الطبية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، أن المضبوطات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ما يشكل خطورة على صحة المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة العامرية ثان، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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