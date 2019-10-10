"كل شيء مسموح" لـ محمد سرور مع "لايف ستايلز ستوديوز" (فيديو)

تخطو شركة لايف ستايلز ستوديوز، باحترافية وثبات وثقة، نحو الأمام في مجال الموسيقى والفن المتميز، حيث أصدرت منذ أيام عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ، فيديو كليب جديد للفنان المصري محمد سرور بعنوان "كل شيء مسموح" ، التي ترتقي بذائقة الجمهور ، المغلفة بالأصالة الشرقية الممزوجة بالحداثة ، من خلال نغمات إيقاعية مصرية ، ويقدمها محمد سرور بأداء وإحساس عالي كونه لحنها بنفسه ، وقد تم التحضير للعمل منذ فترة ليست بالقصيرة بين المطرب والشركة.

تم تصوير الأغنية مع المخرج فادي حداد في بيروت خلال يوم واحد فقط ، وهو ما يعتبر انجازاً، نظراً لتنوع المشاهد والأحداث في هذا الفيديو كليب الغني انتاجياً وفكرياً ، فهو أشبه بقصة رومانسية قصيرة.

"كل شيء مسموح" عمل فني مميز يعتبر عودة قوية لمحمد سرور ، من كلمات محمد شكري ، ألحان محمد سرور ، توزيع وميكس zoom ، ماسترينغ عمار خاطر ، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.