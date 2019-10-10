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"كل شيء مسموح" لـ محمد سرور مع "لايف ستايلز ستوديوز" (فيديو)

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:34 م
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كل شيء مسموح لـ محمد سرور مع لايف ستايلز ستوديوز (فيديو)
محمد سرور
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الفجر الفني
 
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تخطو شركة لايف ستايلز ستوديوز، باحترافية وثبات وثقة، نحو الأمام في مجال الموسيقى والفن المتميز، حيث أصدرت منذ أيام عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ، فيديو كليب جديد للفنان المصري محمد سرور بعنوان "كل شيء مسموح" ، التي ترتقي بذائقة الجمهور ، المغلفة بالأصالة الشرقية الممزوجة بالحداثة ، من خلال نغمات إيقاعية مصرية ، ويقدمها محمد سرور بأداء وإحساس عالي كونه لحنها بنفسه ، وقد تم التحضير للعمل منذ فترة ليست بالقصيرة بين المطرب والشركة.

 

تم تصوير الأغنية مع المخرج فادي حداد في بيروت خلال يوم واحد فقط ، وهو ما يعتبر انجازاً، نظراً لتنوع المشاهد والأحداث  في هذا الفيديو كليب الغني انتاجياً وفكرياً ، فهو أشبه بقصة رومانسية قصيرة.

 

"كل شيء مسموح" عمل فني مميز يعتبر عودة قوية لمحمد سرور ، من كلمات محمد شكري ، ألحان محمد سرور ، توزيع وميكس zoom ، ماسترينغ عمار خاطر ، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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