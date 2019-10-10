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"اللغز تكبيل اليدين".. انتحار طالبة شنقا في حلوان

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:30 م
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اللغز تكبيل اليدين.. انتحار طالبة شنقا في حلوان
شنق
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داليا عادل
 
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أقدمت طالبة على الانتحار، بشنق نفسها داخل غرفتها، بمنطقة كفر العلو، بمدينة حلوان، بسبب مرورها بحالة نفسية.

تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من ربة منزل، مقيمة بمنطقة كفر العلو، تفيد اكتشافها انتحار نجلتها وتدعي "أميرة.م"، 18 سنة، طالبة جامعية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وبالفحص تبين العثور على جثة الفتاة، معلقة بحبل في سقف غرفتها، ومقيدة اليدين، وتم التحفظ على الجثة، تحت تصرف النيابة العامة، وتبين الاشتباه فى وجود شبه جنائية لتقيد يدين المجنى عليها، وتكثف الاجهزة الامنية التحريات حول الواقعة، واستدعاء اهلية المتوفية للاستماع إلى أقوالهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات تباشر.
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