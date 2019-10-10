نائب محافظ البحر الأحمر تشهد انطلاق فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية (صور)

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شهدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات المرحلة التمهيدية لأوليمبياد المحافظات الحدودية، والتي تقام بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة، وذلك بحضور فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة وبعض الأجهزة التنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة.



من جهتها، وجهت الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ الشكر لجميع القائمين على إقامة هذه البطولة، متمنية التوفيق لجميع الفرق المشاركة.



وتأتي هذه البطولة في إطار حرص الدولة علي تنمية المناطق الحدودية، كما تهدف إلي زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء تلك المحافظات بما يضمن تمثيل أبنائها في العديد من الأنشطة الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب واكتشاف المواهب ورعايتها ضمن مشروع وبرنامج الوزارة.



يذكر أن المرحلة النهائية لأولمبياد المحافظات الحدودية سيقام في النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم، بمشاركة طلاب وطالبات المدارس والجامعات ومراكز الشباب بتلك المحافظات، حيث ستقام المنافسات في 11 لعبة "رفع اثقال، العاب قوى، تنس الطاولة، كرة اليد، الكاراتيه، المصارعة، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة القدم الخماسية، تنس الطاولة، ورفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة".



وتعد الفعاليات الرياضية بمدينة الغردقة هي القوة الناعمة في تنشيط السياحة في البحر الأحمر.