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ضبط هارب بحوزته أسلحة نارية بعين شمس

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:30 م
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ضبط هارب بحوزته أسلحة نارية بعين شمس
المتهم
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هبة عبد الحفيظ
 
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وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس مفادها أن المدعو "محمد.ع.ع"، ومقيم بدائرة القسم والسابق اتهامه فى قضية " سلاح بدون ترخيص " والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية " مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية "، يتردد على المنطقة سكنه.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه، وعثر بحوزته المضبوطات التالية:

سلاح نارى ( بندقية آلية عيار 7.62×39مم تحمل أرقام 18015950 وخزينة بها عدد 10 طلقات من ذات العيار).

سلاح نارى ( طبنجة عيار 9مم ماركة هكلر اند جوخ وبها خزينة تحوى عدد 10 طلقات من ذات العيار ).
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

تحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة
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