نائبة محافظ البحر الأحمر تناقش خطة المحافظة لمجابهة السيول (صور)

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عقدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر اجتماعا.، ظهر اليوم الخميس بديوان عام المحافظة لمناقشة خطة المحافظة لمجابهة السيول وذلك تزامنا مع حلول فصل الشتاء.



واستهل الاجتماع بعرض للخطة الموضوعة لمجابهة السيول بالمحافظة وأماكن التمركزات بالمدن كذلك البحيرات والسدود وإتمام استعداداتها لمواجهة أي طارئ والخريطة الجوية للأيام القادمة.



ومن جانبها، أكدت نائبة المحافظ قد أكدت على ضرورة دعم التمركزات بكامل المعدات والإمكانيات والتأكيد على استعدادها بشكل كامل مع رفع درجة الاستعدادات للمجابهة طبقًا للتنبؤات الجوية وحركة الأمطار.



وأوضحت يسرا أن التغير المناخى العالمي قد يحدث تأثيرا غير متوقع في حركة السيول في الأماكن غير المستهدفة وضع تمركزات بها لذا أكدت على ضرورة فتح الطريق أمام مياه السيول في حالة إصابة الأماكن التي لايوجد بها تمركزات حتى لا تصيب جسم الطريق.



وأضافت النائبة بضرورة التنويه للمواطنين في حالة سقوط الأمطار أو السيول وإغلاق الطرق من خلال الصفحات الرسمية للمحافظة.



وخلال الاجتماع صرحت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر أنه تم عقد محضر تنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر للاتفاق على جدول زمنى محدد لتسليم شبكات مياه الشرب بمناطق مختلفة بالغردقة وهى ( مجاويش، الانتر، الكوثر، المطار، النجدة، الجوهرة، الحجاز ).



واشارت أن الجدول سيتم كالآتى منطقة مجاويش خلال الفترة من 8- 1 10، يليها منطقتى الكوثر والمطار خلال الفترة من 13-17 10، ثم منطقة الانتركونتننتال فى الفترة من 20 - 24 10، وأما منطقة النجدة فى الفترة من 15- 30 10، واخيرا منطقة الحجاز فى الفترة من 1-5 11 2019.



وأكدت عطية أنها ستعمل على اكتمال منظومة المياه بالمحافظة بأسرع وقت، لتوفير احتياجات الأهالى وتقديم الخدمات المتكاملة لهم.



حضر الاجتماع اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ونائب مدير أمن البحر الأحمر ومدير إدارة الحماية المدنية ومدير إدارة المرور والمستشار العسكري للمحافظة ورؤساء مدن المحافظة، وجميع الجهات المعنية.

