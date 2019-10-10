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يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة البرازيل والسنغال بث مباشر yalla NYMAR يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش البرازيل beIN NOW

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:25 م
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يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة البرازيل والسنغال بث مباشر yalla NYMAR يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش البرازيل beIN NOW
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الفجر الرياضي
 
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يستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره منتخب السنغال غدا الخميس 10 أكتوبر في مباراة ودية بين المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الحالي على ملعب سنغافورة.


موعد مباراة البرازيل والسنغال الودية

وستلعب مباراة البرازيل والسنغال غدا في تمام الساعة الثانية مساءا بتوقيت القاهرة والثالثة مساءا بتوقيت السعودية.


القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والسنغال الودية

وستذاع مباراة منتخب البرازيل ومنتخب السنغال غدا على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق يوسف سيف.


تشكيل البرازيل المتوقع ضد السنغال

ومن المتوقع أن يدخل البرازيل مباراة الغد ضد السنغال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: أليكس ساندرو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش.

خط الوسط: فيليبي كوتينيو - كاسيميرو - آرتور.

خط الهجوم: نيمار - روبرتو فيرمينو - ريتشارليسون.


تشكيل السنغال المتوقع ضد البرازيل غدا

ومن المتوقع أن يدخل منتخب السنغال مباراة منتخب البرازيل غدا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ألفريد جوميس

خط الدفاع: يوسف سابالي - ساليف ساني - شيخو كوياتي - لاميني جاساما.

خط الوسط: بادو ندياي - إدريسا جاي.

خط الهجوم: ساديو ماني - هنري سايفيت - إسماعيلا سار- مباي نيانج.
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