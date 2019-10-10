يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة البرازيل والسنغال بث مباشر yalla NYMAR يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش البرازيل beIN NOW

يستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره منتخب السنغال غدا الخميس 10 أكتوبر في مباراة ودية بين المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الحالي على ملعب سنغافورة.





موعد مباراة البرازيل والسنغال الودية



وستلعب مباراة البرازيل والسنغال غدا في تمام الساعة الثانية مساءا بتوقيت القاهرة والثالثة مساءا بتوقيت السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والسنغال الودية



وستذاع مباراة منتخب البرازيل ومنتخب السنغال غدا على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق يوسف سيف.





تشكيل البرازيل المتوقع ضد السنغال



ومن المتوقع أن يدخل البرازيل مباراة الغد ضد السنغال بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: إيدرسون



خط الدفاع: أليكس ساندرو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش.



خط الوسط: فيليبي كوتينيو - كاسيميرو - آرتور.



خط الهجوم: نيمار - روبرتو فيرمينو - ريتشارليسون.