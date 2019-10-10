الإثنين.. 'الصحفيين' تنظم احتفال 'أم البطل' وتكريم اسم إبراهيم الرفاعي وفهيم ريان

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تنظم نقابة الصحفيين، يوم الإثنين المقبل ١٤ أكتوبر، بالتعاون مع مؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون، احتفال بعنوان "أم البطل"، وذلك على مسرح النقابة.



وتستضيف النقابة في الحفل، عددًا من أسر أبطال حرب الاستنزاف وأكتوبر، وأمهات وزوجات الأبطال الذين استشهدوا في الحرب على الإرهاب، كما ستقوم بتكريمهن، ومن بينهن إبنة العميد إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة ٣٩ صاعقة في حرب أكتوبر، ليلى الرفاعي، وإبنة اللواء محمد فهيم ريان أحد أبطال حرب أكتوبر ورئيس مصر للطيران السيدة "دينا ريان"، وتتضمن الفعالية حفلًا غنائيًا وطنيًا، بقيادة الفنان الكبير الدكتور سمير القمري.



وقال حسين الزناتي رئيس لجنة النشاط في النقابة، إنه على هامش الاحتفال، سيتم إجراء عدد من اللقاءات مع أمهات وزوجات الشهداء، ودور المرأة في حياة أبطالنا؛ حيث تتحدثن عن كواليس حكايات أكتوبر المجيدة داخل بيوت الأبطال، وأحداث الإرهاب وقصص إنسانية وروايات عديدة على مسرح نقابة الصحفيين، في السادسة من مساء الإثنين المقبل، ويدير اللقاء الكاتبة الصحفية سلوى علوان.