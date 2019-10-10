بعد افتتاحها.. 10 معلومات عن أول مدرسة فنية عسكرية بالإسكندرية

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شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، افتتاح أول مدرسة صناعية عسكرية، بمنطقة أبوقير، في إطار المبادرة التي شرعت وزارة التربية والتعليم في تنفيذها بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي بالقوات المسلحة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق الانضباط في المدارس الفنية الصناعية بنين نظام الـ3 سنوات.



وقد قام أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، لإفتتاح مدرسة طوسون الثانوية الصناعية العسكرية.



وفيما يلي ترصد "الفجر" 10 معلومات عن المدرسة.



- مبادرة تنفذها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع قيادة الدفاع الشعبي.



- تستهدف 27 مدرسة فنية صناعية بنين بمعدل مدرسة في كل محافظة.



- تهدف لتأسيس طلاب التعليم الفني لتزويدهم بقيمة الانضباط.



- الإحصاءات كشفت سهولة توظيف طلاب التعليم المزدوج الذين يجمعون بين التعليم والتدريب في المصنع، لتعودهم على الانضباط، بينما طلاب المدارس الصناعية الذين يدرسون ويتدربون داخل المدرسة يفتقدون قيمة الانضباط للعديد من الأسباب.



- جرى اختيار المدارس وفقًا لمجموعة من المعايير حددتها قوات الدفاع الشعبي منها: اكتمال هيئة التدريس، والتأمين الكامل، وفي بعض الأحيان طالبت قوات الدفاع الشعبي برفع أسوار المداس المستهدفة.



- يشترط ألا يكون في المدرسة طلاب مقيدون بنظام العمال أو التعليم المهني لأن هذه الأنواع لا تلزم الطلاب بالحضور.



- يرتدي الطلاب زيًا موحدًا على أن يلتزموا به.



- يدرس الطلاب مقررًا عسكريًا يدرسه لهم ضباط.



- المقرر العسكري مادة نجاح ورسوب، وفي حال رسوب الطالب فيه يمنع من دخول الامتحانات بالمواد الأساسية.



- من المقرر التوسع في التجربة كل عام لزيادة عدد المدارس التي يتحقق فيها الانضباط.

