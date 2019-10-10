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فرنسا تستدعي السفير التركي لوزارة الخارجية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:28 م
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فرنسا تستدعي السفير التركي لوزارة الخارجية
الخارجية الفرنسية
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وكالات
 
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قال مصدر دبلوماسي، إنه سيتم استدعاء السفير التركي لوزارة الخارجية الفرنسية في وقت لاحق اليوم، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

وطالبت روسيا، اليوم الخميس، ببدء محادثات بين حكومة النظام السوري والأتراك، بحسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

 

وأضاف لافروف، تعليقا على العملية التركية في سوريا، أن بلاده تتفهم قلق أنقرة، لكن يجب تسوية الأمر "مع مراعاة مصالح دمشق".

 

إلى ذلك، أكد أن روسيا تشجع الحوار بين دمشق والحكومة التركية، مشددا في الوقت نفسه على "وجوب تأسيس حوار بين دمشق والأكراد".

حوار بين دمشق والأكراد

يذكر أن الوزير الروسي كان أكد أيضاً، الأربعاء، أن موسكو تدعو للحوار بين حكومة النظام السوري والأكراد بشأن الوضع في الشمال الشرقي من البلاد. وأضاف أنه "من المهم تجنب زيادة التوتر في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا".

 

كما حذر من مخاطر توجيه واشنطن إشارات متناقضة حول انسحاب أميركي من شمال سوريا، معتبرا أن ذلك قد "يشعل المنطقة برمتها". وقال إن الأكراد يشعرون "بقلق بالغ" عقب الإعلان الأميركي الانسحاب من مواقع في المنطقة، ويخشون أن يؤدي ذلك إلى "إشعال المنطقة برمتها".

 

وكانت الإدارة الذاتية الكردية دعت الأربعاء روسيا للقيام بدور "الضامن" في "الحوار" مع دمشق، قبيل إطلاق تركيا للعملية العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

 

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