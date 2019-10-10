انقطاع المياه 12 ساعة في مدينة أسوان غدا لهذا السبب

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نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال إحلال وتجديد روافع مياه الشرب القائمة بمناطق أسوان وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق (الشيخ هارون بالكامل – عزبة الحدود بالكامل – عمارات غرب كيما – مصنع كيما)، اعتبارًا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة، حتى الساعة الحادية عشر من صباح اليوم التالى السبت الموافق 12 أكتوبر 2019.



وتهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

