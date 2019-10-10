عصام المغازي: السجائر الإلكترونية غير مصرح بها في مصر حتى الآن

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قال الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر، إن السجائر الإلكترونية اختراع حديث توصل له صيدلي صيني، في عام 2003-2004، وحصلت على ترخيص عام 2007، منوهًا إلى أن الصيدلي الصيني اخترع السجائر الإلكترونية بعد وفاة والده بسرطان الرئة، ففكر في بديل يكون أقل ضرر وفقًا لاعتقاده.



وأضاف "المغازي"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن السائل الإلكتروني الموجود في السجائر الإلكترونية عبارة عن محلول بروبالين جلايجت وجلسرين نباتي ونيكوتين ونكهات، مما يعطي نفس احساس السجائر العادي، موضحًا أن أضرار السجائر الإلكترونية كثيرة، وهناك آلاف الحالات أُصيبت بمرض نتيجة السجائر الإلكترونية وتوفى منها 21 حالة بسببها، منوهًا إلى أن جميع أنواع التدخين خطر وتحدث أضرار في الجسم، والسجائر العادية والإلكترونية أسوء من بعضهم البعض.



وتابع رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر، أن السجائر الإلكترونية لها تأثير على الرئة قد تصل للإصابة بسرطان الرئة، أو السدة الرئوية المزمنة، فضلًا عن أن الأبخرة الخارجة من السجائر الإلكترونية تؤذي الأخر ين عن طريق التدخين السلبي، مشددًا على أن التدخين الإلكتروني غير مصرح به في مصر حتى الآن باستيراده أو بيعه، وجميع السجائر الإلكترونية الموجودة في مصر مهربة، موضحًا أن السجائر الإلكترونية بدلًا من أن تصبح وسيلة للإقلاع عن التدخين أصبحت وسيلة لجذب عدد كبير من المدخنين بسبب شكلها الغريب والتفنن في النكهات الموجودة بها.

