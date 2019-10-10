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الأهلي عن رحيل وليد أزارو للصين: لدينا عرض فرنسي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:26 م
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الأهلي عن رحيل وليد أزارو للصين: لدينا عرض فرنسي
وليد أزارو
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محمد الصو
 
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تحدث مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.


وأكد مصدر خاص بالنادي في تصريحات صباح اليوم الخميس "للفجر الرياضي"، "كل ما يتردد عن رحيل أزارو للدوري الصيني، ليس صحيحا.. أزارو لم يصله عروض رسمية حتى هذه اللحظة من أندية الصين، اللاعب مستمر في صفوف الفريق ولا نية لرحيله".



وتابع: "العرض الوحيد الذي يمتلكه اللاعب، هو عرض من أحد أندية الدوري الفرنسي الراغبة في الحصول على خدماته، ولم يبت في أمره حتى الآن، وإن كانت النية تتجه لرفضه.. الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني، يتمسك بجميع اللاعبين ويرفض رحيل أي فرد من قوامه الأساسي، في ظل المنافسة الصعبة التي يواجهها بالدوري العام وبطولة دوري أبطال إفريقيا".


وأشارت تقارير مغربية أمس، عن دخول نادي هيبي فورتشن الصيني في مفاوضات جادة للتعاقد مع مهاجم الأهلي، خلال فترة الانتقالات الششتوية المقبلة.

وتابعت التقارير المغربية، أن فورتشن الصيني طرح ما يعادل 152 مليون جنيها مصريا، للظفر بخدمات المهاجم أزارو، يناير 2020.

ويسعى هيبى فورتشن الصينى لحسم صفقة وليد أزارو خلال انتقالات يناير، لتعويض رحله مواطنه أيوب الكعبى عن صفوف الفريق.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت مساء أمس الأربعاء بالقاهرة، عن وقوع الأهلي بالمجموعة الثانية والتي تضم كل من "النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، وبلاتنيوم الزيمبابوي".
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