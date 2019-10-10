أمن القاهرة يضبط 3 هاربين من 26 حكما قضائيا بغرامات 5 ملايين جنيه

حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه في عدد 15 حكم حبس جزئي في قضايا "مبان، تبديد" بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها حبس 9 سنوات و7 أشهر وغرامة مالية مستحقة بلغت "3 ملايين جنيه").



وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة القسم – مطلوب التنفيذ عليه في عدد 6 أحكام غرامات في قضايا "مبان" والمقضى فيهم بغرامات مالية مستحقة بلغت "مليون ومائه وخمسة آلاف جنيه").



وكما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط (عامل - مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 5 أحكام غرامات في قضايا "مبان، تعد على أرضى الدولة" والمقضى فيهم بغرامات مالية مستحقة بلغت "خمسمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه").



وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط 3 أشخاص محكوم عليهم هاربين من 26 حكم قضائي بغرامات بلغت قرابة خمسة ملايين جنيه.