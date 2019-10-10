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أمن القاهرة يضبط 3 هاربين من 26 حكما قضائيا بغرامات 5 ملايين جنيه

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:24 م
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أمن القاهرة يضبط 3 هاربين من 26 حكما قضائيا بغرامات 5 ملايين جنيه
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط 3 أشخاص محكوم عليهم هاربين من 26 حكم قضائي بغرامات بلغت قرابة خمسة ملايين جنيه.

حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه في عدد 15 حكم حبس جزئي في قضايا "مبان، تبديد" بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها حبس 9 سنوات و7 أشهر وغرامة مالية مستحقة بلغت "3 ملايين جنيه").

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة القسم – مطلوب التنفيذ عليه في عدد 6 أحكام غرامات في قضايا "مبان" والمقضى فيهم بغرامات مالية مستحقة بلغت "مليون ومائه وخمسة آلاف جنيه").

وكما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط (عامل - مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 5 أحكام غرامات في قضايا "مبان، تعد على أرضى الدولة" والمقضى فيهم بغرامات مالية مستحقة بلغت "خمسمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه").

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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