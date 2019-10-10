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رئيس جامعة القناة يكرم الطلاب الفائزون بمنتدى البيئة الساحلية (صور)

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:24 م
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رئيس جامعة القناة يكرم الطلاب الفائزون بمنتدى البيئة الساحلية (صور)
الطلاب
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هشام إسماعيل
 
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أكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، أن الجامعة حريصة على دعم طلابها المتفوقين فى كافة المجالات سواء العلمية، أو الرياضية، أو الفنية خاصة الذين يمثلون اسم الجامعة فى المحافل العربية، أو القارية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة قناة السويس وتكريمه للطلاب المشاركين فى منتدى البيئة الساحلية العاشر للتنوع البيولوجى فى السواحل العربية "شواطئ بلا بلاستيك "، يذكر أن وفد من طلاب جامعة القناة قد شارك في المنتدى العاشر الذى نظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

وذلك خلال الفترة من 1 الي 5 من شهر أكتوبر الحالى بمحافظة الإسكندرية، وقد فاز طلاب جامعة القناة بأفضل عرض خلال المنتدى الذى ضم العديد من الجهات من مختلف البلاد العربية المشاركين فى المنتدى كما شارك فيه أكثر من جامعة مصرية.
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