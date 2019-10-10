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مشاهدة مباراة البرازيل والسنغال بث مباشر الآن عبر beIN SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:19 م
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مشاهدة مباراة البرازيل والسنغال بث مباشر الآن عبر beIN SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع
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الفجر الرياضي
 
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قام فى الثانية من ظهر اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، المواجهة الودية المنتظرة بين المنتخب البرازيلى بطل كوبا أمريكا ونظيره السنغال وصيف النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر مؤخرا.

وتقام مباراة "السليساو" مع "أسود التيرانجا" فى سنغافورة، قبل أن يلتقى المنتخب البرازيلى مع نظيره النيجيري فى ودية أخرى يوم 13 أكتوبر الجارى.

وكان منتخب السيليساو قد توج بالنسخة الأخيرة من مسابقة "كوبا أمريكا 2019" التى أقيمت داخل أراضيه شهرى يونيو ويوليو الماضيين.

وخاض منتخب البرازيل مبارتين وديتين الشهر الجارى، تعادل خلالهما مع كولومبيا 2-2 وخسر من بيرو بهدف نظيف.

وتشهد صفوف المنتخب البرازيلى عودة نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، وأيضا جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتى الذى غاب عن المعسكر الأخير للإيقاف، فيما انضم لودى ظهير أيسر أتلتيكو مدريد للمرة الأولى.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل كالتالى، حراسة المرمى: إيديرسون - سانتوس – ويفيرتون، خط الدفاع: دانى الفيس - دانيلو - اليكس ساندرو - لودى - تياجو سيلفا - ماركينيوس - ميليتاو – كايو، خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - فابينيو - هنريكى - كوتينيو – باكويتا، خط الهجوم: إيفرتون - فيرمينو - جابرييل باربوسا - ريتشارليسون - نيمار - جابرييل خيسوس.
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