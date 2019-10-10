"نصار" و" العصار" يوقعان عقد لإدارة وتشغيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بالروبيكى





وقع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، عقد إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير الوحدة الإنتاجية لمركز دباغة الجلود بمنطقة الروبيكى وتقديم خدمات الأمن والحراسة والنظافة داخل المدينة بما يضمن شروط السلامة والحفاظ على البيئة ، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.





يأتى هذا التوقيع فى إطار إستكمال أعمال تنفيذ مشروع نقل مدابغ الجلود من سور مجرى العيون لمنطقة الروبيكى القائم بالإشراف على تنفيذه وزارة التجارة والصناعة بمشاركة الجهات المعنية بالدولة ، حيث يتم بموجب هذا العقد قيام شركات الإنتاج الحربي بإدارة وتشغيل الوحدات الإنتاجية بمركز دباغة الجلود والقيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الوحدات وإصلاح الأعطال المفاجئة وتقديم خدمات النظافة من معدات تجميع ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وتوفير صناديق القمامة وكذا توفير عمالة فنية مدربة لتقديم خدمات النظافة والأمن والحراسة داخل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمنطقة الروبيكى.





ويأتى هذا العقد كخطوه هامة لوزارة الإنتاج الحربي للمشاركة مع وزارة التجارة والصناعة فى تطويرصناعة الجلود فى مصر لما لها من قيمة إقتصادية هائلة إلى جانب المساهمة فى الحفاظ على نظافة البيئة بعيداً عن المناطق السكنية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومن المتوقع أن تصبح "الروبيكى" مركزاً تكنولوجياً متطوراً لصناعة الجلود فى مصر مما سيجذب العديد من الاستثمارات ويحقق عائد إقتصادى كبير للدولة.





وأوضح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن المشروع يستهدف الإعتماد على الصناعة المحلية فى توفير الآلات والمعدات اللازمة وخدمات التطوير والصيانة والتشغيل لكل ما تحتاجه مصانع الدباغة وكذا الإعتماد على العمالة المصرية المدربة ، وهو ما يسهم بشكل كبير فى تقليل الإعتماد على المنتجات المستوردة من الجلود وإحلال منتجات محلية الصنع محلها.





وأضاف أن خبرة شركات الإنتاج الحربي وإمكانياتها التكنولوجية تشجع على التعاون معها من أجل تنفيذ هذا المشروع القومى ، مؤكداً أنه من المتوقع أن تشهد صناعة الجلود فى مصر تطوراً كبيراً خلال الفترة القادمة وإنتعاش للسوق المحلى من منتجات الجلود بأسعار منافسة وجودة عالية .



